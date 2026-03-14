Este domingo 15 de marzo, Universitario y Regatas Lima juegan los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Para no perderte el encuentro entre las pumas y las chorrillanas, aquí te contamos el horario, dónde ver y qué canal transmite el duelo EN VIVO.

Ambos equipos buscarán el triunfo que les permita acercarse a las semifinales. El duelo por los cuartos de final se jugará en el Polideportivo Luisa Estela Fuentes Quijandría, ubicado en Villa El Salvador.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Regatas Lima por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley?

El partido está programado para el domingo 15 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

A qué hora juegan Universitario vs Regatas Lima por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

En Perú, Colombia, Ecuador: 17:00 p.m.

En Bolivia, Venezuela: 18:00 p.m.

En Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 19:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Regatas Lima EN VIVO?

El partido entre Universitario y Regatas Lima se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). También se transmitirá EN DIRECTO por los canales digitales de Latina (página web y app).

Precios de las entradas Universitario vs Regatas

General: 20 soles

20 soles Norte y Sur: 30 soles

30 soles Oriente: 40 soles

40 soles Occidente: 50 soles.

Programación de los cuartos de final (ida)

14/03: Géminis vs. Atlético Atenea (17:00 p.m.)

14/03: Alianza Lima vs. Deportivo Soan (19:00 p.m.)

15/03: San Martín vs. CS Italiano (15:15 p.m.)

15/03: Universitario vs. Regatas Lima (17:00 p.m.)

Programación de los cuartos de final (vuelta)