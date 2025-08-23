Todo está listo para celebrar la pasión por correr este domingo en la edición 116 de la KIA Media Maratón de Lima & powered by PUMA.

El punto de partida será la Plaza de Armas de Lima, ícono del Centro Histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y la meta estará en el Circuito Mágico del Agua, Parque de la Reserva.

La Media Maratón de Lima es una prueba emblemática no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. (FOTO: Difusión).

El recorrido de 10k, que parte a las 6 a.m. (5 a.m. es la concentración), pasará por vías tradicionales como el Jirón Camaná, Paseo de los Héroes Navales, Paseo de la República y la Av. César Vallejo.

Mientras tanto, los 21k, que tiene programada una largada a las 7 a.m. (6 a.m. es la concentración), incorporan avenidas más amplias como Juan de Arona, La Habana y Canaval y Moreyra, brindando un panorama urbano que mezcla arquitectura colonial, republicana y contemporánea.

La ruta de la Media Maratón de Lima. (Crédito: Antonio Tarazona, GEC).

La organización garantizará puntos de hidratación, asistencia médica y servicios logísticos a lo largo del trayecto, para asegurar la mejor experiencia de cada corredor.

La Media Maratón de Lima no es solo un evento deportivo: es un encuentro que refleja la identidad limeña, el orgullo de correr por calles cargadas de historia y el poder del deporte como motor de solidaridad. Este domingo, miles de pasos volverán a escribir en el asfalto una tradición que lleva más de un siglo latiendo en el corazón de la ciudad.

