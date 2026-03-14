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Media Maratón de París sorprende con el “manguerazo”: un método de hidratación que divide a los runners | VIDEO
Media Maratón de París sorprende con el “manguerazo”: un método de hidratación que divide a los runners | VIDEO
Por Redacción EC

La Media Maratón de París volvió a reunir a miles de corredores por las calles de la capital francesa, pero esta vez no solo llamó la atención por la competencia. En medio de la carrera apareció una escena que rápidamente se volvió viral: voluntarios refrescando a los runners con potentes chorros de agua desde una manguera, una forma inusula de avituallamiento.

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