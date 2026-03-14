Media Maratón de París sorprende con el “manguerazo”: un método de hidratación que divide a los runners | VIDEO

La Media Maratón de París volvió a reunir a miles de corredores por las calles de la capital francesa, pero esta vez no solo llamó la atención por la competencia. En medio de la carrera apareció una escena que rápidamente se volvió viral: voluntarios refrescando a los runners con potentes chorros de agua desde una manguera, una forma inusula de avituallamiento.

El método, bautizado en redes como el “manguerazo”, consiste en rociar agua directamente sobre los corredores mientras pasan por los puntos de hidratación. La idea es sencilla: ayudar a refrescar el cuerpo y mantener la temperatura bajo control sin obligar a los atletas a detenerse para beber, algo que muchas veces rompe el ritmo de carrera.

Esta práctica forma parte de una serie de cambios que buscan modernizar las carreras masivas y reducir su impacto ambiental. En eventos organizados en París se viene impulsando la eliminación de botellas y vasos desechables en los puestos de agua, apostando por sistemas más sostenibles y rápidos para asistir a los participantes.

Sin embargo, la iniciativa no ha estado libre de debate. Mientras algunos corredores celebran una solución creativa que evita el caos en los puestos de hidratación, otros creen que el sistema puede resultar incómodo o insuficiente para quienes necesitan beber agua durante el recorrido.

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