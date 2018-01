Dean Karnazes: el ultramaratonista que corrió 560km en 81 horas

Francessca Huané



Mientras celebraba su cumpleaños número 30, bebiendo tequila con unos amigos, una idea cruzó por su cabeza. “En vez de seguir tomando voy a correr 30 millas”, decidió Dean Karnazes. “No tenía el equipamiento necesario, pero sí unos calzoncillos muy confortables, entonces me quité los pantalones y salí. Corrí por 7 horas”, cuenta el atleta. Desde ese momento Dean se convertiría en corredor.

Cuando terminó la escuela estudió negocios. Por eso, pronto tuvo un trabajo muy cómodo en San Francisco. Recibía un buen sueldo, contaba con un carro de la empresa, tenía diversas oportunidades y mucho éxito “pensé que eso me hacía feliz, pero era miserable por dentro”, explica el ultramaratonista al encontrar una respuesta al impulso que lo llevó a dejar todo para ser un atleta profesional.

DEDICACIÓN Y ESFUERZO

Cuando está preparándose para una carrera, 5 veces a la semana corre una maratón (42.195 km) y los 2 días restantes realiza entrenamientos crossfit. Durante estos, él no escucha música, prefiere leer. Pero cuando el training se torna más intenso (de 6 o 7 horas diarias) es difícil coger un libro, por eso cuenta con 500 audiolibros descargados y escucha entre 2 a 3 al mes mientras corre.

Nunca se detiene. Karnazes tiene la necesidad de estar constantemente en actividad. “Nunca me siento, cuando leo estoy corriendo o parado. Tengo una barra en mi oficina para hacer ejercicios y una colchoneta para hacer abdominales”. Nunca se ha lesionado, el atleta es consiente de que tiene un buen biotipo y cree que está bendecido.

GRANDES RETOS

En el 2005 corrió 560km en 81 horas. Al tratarse de una carrera, como ultramaratonista, Dean en estas ocasiones no duerme. Ha corrido 10 veces la “Badwater Ultramarathon”, considerada la carrera más difícil para correr. Son 216km que empiezan en la parte más baja del hemisferio oeste con una temperatura que puede llegar hasta los 60º y termina en el punto más alto de Estados Unidos a 4400 msnm.

En el 2006 decidió imponerse un reto: correr 50 maratones en 50 días en los 50 estados de Estados Unidos y lo logró. “En la maratón número 20 llegué a mi hotel y me eché a dormir. No me podía levantar de mi cama. Me pregunté como correría las 30 que me faltan y pensé debo correr una a la vez”. Un desafío intenso que lejos de desgastarlo en la última maratón se hizo más fuerte, pues en Nueva York completó la carrera en 3 horas.

Dean Karnazes tiene un nuevo desafío que espera cumplir en el 2019: correr una maratón en todos los países del mundo en 1 año. “Correr es una obsesión. Es que esta tendencia vino por mi personalidad. A los 20 años experimenté con el alcohol para escapar de la realidad y luego lo dejé por correr. El running se convirtió en mi nueva adicción”.