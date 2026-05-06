La edición 2026 de la adidas Lima 42K volverá a convertir a la capital en el epicentro del running nacional. La tradicional competencia, que se correrá este 24 de mayo, llegará a su décimo sexta edición consolidada como una de las pruebas más importantes del calendario deportivo peruano y con una comunidad runner cada vez más numerosa y preparada.

La presentación oficial se realizó en Lima con un formato dinámico conducido por Franco Cabrera, donde representantes de la organización y de la marca deportiva destacaron el crecimiento sostenido que ha tenido el running en el Perú durante los últimos años.

La prueba contará con distancias de 21K y 42K y espera reunir a cerca de 20 mil participantes. La apuesta para esta edición apunta a ofrecer una experiencia más especializada, con recorridos diseñados bajo estándares internacionales y enfocados tanto en la seguridad como en el rendimiento de los corredores.

“El crecimiento del running en el Perú ha sido sostenido en los últimos años. Hoy vemos corredores mejor preparados, más informados y con objetivos más claros”, señaló Rolando Chávez, representante de adidas Perú, durante la conferencia.

Uno de los aspectos que marcará esta edición será el alto nivel competitivo. Entre los atletas internacionales confirmados aparecen corredores de Kenia, Brasil y Estados Unidos, destacando Dominic Letting, campeón de las ediciones 2024 y 2025 en la categoría masculina. En damas también sobresalen Atsede Bayisa y Aberash Demisse, ganadoras en años anteriores.

La representación peruana también tendrá nombres importantes como Aydee Loayza, Dina Velásquez, René Champi, Rosbil Guillén, Thalía Valdivia y Zaida Ramos, quienes buscarán dejar en alto al fondismo nacional.

Además de la competencia principal, se anunció una carrera de 10K para el próximo 8 de agosto, orientada a un público más amplio y pensada para quienes recién empiezan en el running o buscan una experiencia más accesible.

Otro de los puntos resaltados durante la presentación fue la importancia de la preparación física y el cuidado de la salud. Los organizadores recomendaron entrenar de forma progresiva, respetar los tiempos de descanso y realizar chequeos médicos antes de afrontar pruebas de larga distancia.

En paralelo, adidas presentó parte de su nueva línea de running, con modelos enfocados tanto en alto rendimiento como en entrenamientos diarios, reflejando cómo esta disciplina también se ha convertido en una expresión de estilo de vida para miles de personas.

Como previa a la competencia, del 21 al 23 de mayo se desarrollará la Expomaratón, espacio donde los corredores podrán recoger sus kits y participar de distintas actividades relacionadas con el mundo runner.

La adidas Lima 42K continúa creciendo año tras año y no solo como una carrera de alto nivel, sino como una experiencia que reúne preparación, esfuerzo y comunidad en cada kilómetro recorrido.

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