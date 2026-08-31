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Resumen

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Correr acompañado puede aportar motivación y apoyo; hacerlo solo permite mayor concentración y conexión con el propio ritmo. (Foto: Magnific)
Correr acompañado puede aportar motivación y apoyo; hacerlo solo permite mayor concentración y conexión con el propio ritmo. (Foto: Magnific)
Por Diego Ballón

Hay días en los que ponerse las zapatillas significa buscar compañía. Otros, simplemente, encontrar un espacio propio. El running puede vivirse de ambas maneras y, para Mary Pamela Rea Heredia, conocida en el mundo digital como @pame_moon y administradora de la página Esto es correr, la elección depende de algo tan sencillo como el momento que atraviesa cada corredor.