¡Error garrafal! Blooper de Pedro Gallese para el 1-0 de Rusia vs. Perú en amistoso | VIDEO
Redacción EC
El marcador se abrió a los 18′ en el . En una jugada que parecía controlada para la selección peruana, un error en salida nos costó el primer gol. Miguel Araujo realizó el saque de meta y jugó con Pedro Gallese, quien no pudo recepcionar el balón con los pies y le dio la ventaja al rival, que aprovechó la acción y Aleksandr Golovin anotó el 1-0. La desconcentración defensiva le pasó factura a la Bicolor, aunque hace justicia en el marcador. El combinado local tiene el control del partido y es superior en San Petersburgo.

