¡Error garrafal! Blooper de Pedro Gallese para el 1-0 de Rusia vs. Perú en amistoso | VIDEO

El marcador se abrió a los 18′ en el Perú vs. Rusia. En una jugada que parecía controlada para la selección peruana, un error en salida nos costó el primer gol. Miguel Araujo realizó el saque de meta y jugó con Pedro Gallese, quien no pudo recepcionar el balón con los pies y le dio la ventaja al rival, que aprovechó la acción y Aleksandr Golovin anotó el 1-0. La desconcentración defensiva le pasó factura a la Bicolor, aunque hace justicia en el marcador. El combinado local tiene el control del partido y es superior en San Petersburgo.

