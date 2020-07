No está mal que le digan ‘Palinha’ si juega en el fútbol brasileño. A ese pequeño que nació en 1999 le inculcaron fútbol desde que aprendió a dar sus primeros pasos. Tampoco está mal que le guste que le digan ‘Mpaché’ si la característica que lo define es su velocidad y buena finalización de las jugadas, como lo dice la prensa brasileña luego de verlo apenas pocos minutos en este 2020.

El crack que brillaba en Sporting Cristal y Alianza Lima a inicios de siglo inspiró el apodo para ese niño que crecía en el Barrio Victoria en Bujama. La estrella francesa le dio la nueva ‘chapa’ cuando ya jugaba en Cristal e imitaba sus celebraciones. Pero, más allá de eso, lo que hoy hace Fernando Pacheco es escribir su historia con su propio nombre.

Tenía 12 años cuando ya triunfaba en tierras extranjeras -en La Serena Cup 2012 con un combinado de Cañete- y ahora con 21 ya levantó la Taca Río y piensa en el Torneo Carioca. El Fluminense lo acogió a inicios de año y en pocos meses -pandemia incluida- se está haciendo poco a poco un espacio, con minutos pero también siendo protagonista. El último miércoles pateó el quinto penal de la definición ante Flamengo ante nada menos que Diego Alves, portero atajador de penales.

Fluminense vs. Flamengo: Pacheco fusiló al portero Diego Alves y lo provocó. (Video: FluTV)

“Lo que no sabe es que tengo todo Bujama y el Rímac encima...”, respondió Pacheco. Claro, Empezó a jugar en el FC Bujama Baja y luego se incorporó al Nueva Imperial Cañete. Con 12 años, ya se llevaba los mejores comentario de la prensa chilena al ganar La Serena Cup. Un año después llegó a Sporting Cristal y su historia empezó a hacerse conocida.

-EL SUEÑO DE LA VIDENA-

Fue Santiago “Kiwi” Espinoza el impulsor de su llegada al cuadro celeste. Él ahora afronta un problema de salud del cual viene saliendo, pero el buen momento futbolístico de Pacheco le genera mucha alegría. Empezó a seguirlo cuando tenía apenas seis años y veló por el crecimiento de su carrera. “Lo conocemos desde sus inicios y siempre prensamos que tenía mucho futuro. Se ha sabido manejar”, nos dice ahora “Kiwi”.

Pacheco siempre ha sido temperamental, rebelde quizás, pero por encima de todo siempre ha sabido escuchar. Creció en el mundo del fútbol con tíos entrenadores y con Willy Rivas jugando en primera. “Cuando tenía 9 años su entrenador me decía que se había metido tanto en la cabeza el fútbol que no quería estudiar”, cuenta Santiago. Sin embargo, con los consejos supo enfocar de mejor manera su futuro.

Fue parte del programa Creciendo por el Fútbol con diversas academias de Cañete y en la Videna vivió una anécdota que seguro recordará cuando le toque regresar para entrenar con el plantel de Ricardo Gareca. “Él preguntaba por el cuarto de Pizarro. Él quería dormir en la cama de Pizarro. “Ahí voy a dormir”, decía”, nos cuenta su también tío Santiago Espinoza.

Siempre quiso jugar. Incluso con 15 años tenía problemas porque exigía ser titular y jugar en Primera, pero siempre supo escuchar y entendió que cada momento iba a llegar. Debutó en Primera en agosto del 2016 de la mano de Mariano Soso. Ese año Cristal promovió a siete juveniles y Pacheco fue uno de los que más destacó. Desde ahí no paró de decir presente hasta que en enero de este año fichó por el Fluminense, pese a que la segunda mitad del 2019 no tuvo muchas chances con Manuel Barreto, pero su carrera ya había sido vista desde afuera.

En su debut ante Unión Comercio. (Foto: GEC)

-SUS MOMENTOS BLANQUIRROJOS-

Fernando Pacheco es uno de los jugadores que sabe lo que es vestir la camiseta de la selección peruana. Ha estado en las divisiones menores, desde la Sub 15 hasta la actual 23. El atacante fue el capitán de la selección que compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014, donde Perú logró la medalla de oro. Marcó dos goles en los cuatro partidos que disputó el equipo que fue dirigido por Juan José Oré.

“Eso queda marcado. En mi casa tengo la medalla de oro y cuando tenga mi familia espero contar todo lo que viví siendo tan joven”, asegura sobre esa experiencia. Él marcó el tanto de la victoria para el 2-1 sobre Corea en la final. Un soberbio disparo desde fuera del área que valió oro.

Estuvo presente en el Sudamericano Sub 17 del 2015 en Paraguay y el Sub 20 del 2017 en Ecuador. Jugó seis partidos y no logró anotar. Su primer tanto llegó en el Sudamericano Sub 20 del año pasado. En Chile jugó tres encuentros y anotó de penal ante Uruguay.

Una lesión lo apartó de estar presente en los Juegos Panamericanos, pero fue de los más destacados del Preolímpico Sub 23 en Colombia de enero de este año, pese a que Perú no avanzó a la segunda ronda y él no anotó.

En Armenia, Pacheco convenció a Fluminense que fue una buena compra. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

En la siguiente convocatoria de Ricardo Gareca, si la coyuntura lo permite, Fernando Pacheco estará en la lista seguramente. En la Videna lo tienen como la gran apuesta, como en su momento fue Kevin Quevedo. “Si bien él es tenido en cuenta y tenemos el conocimiento de su rendimiento, sería bueno que se afiance. Lo vemos con grandes posibilidades”, señaló el ‘Tigre’ hace unas semanas sobre Pacheco.

El viejo sueño de usar la habitación donde concentraban los consagrados puede cumplirse pronto para el extremo, que incluso también puede jugar de ‘9′, como ya lo ha hecho en Reserva y en las selecciones juveniles.

-FUTURO MARCADO-

El vivir durante siete años en las instalaciones del club Sporting Cristal, apartado de su familia le formó un nuevo carácter. Creció sin la presión familiar y aprendió a ‘sobrevivir’ solo. Ahora le toca hacerlo en Brasil y lo está cumpliendo. Su adaptación no parece haber sido tan complicada ya que, como él cuenta, ha logrado hacer buenos amigos e incluso ya está aprendiendo portugués.

Este domingo y el miércoles volverá a enfrentarse a Flamengo en la definición del Torneo Carioca. Ya fue protagonista de este duelo en dos ocasiones – le anularon un gol en enero y definió el quinto penal el último miércoles- y no quiere que esa luz se apague.

“Yo lo veo jugando en Europa”, asegura Santiago Espinoza. Pacheco está dando sus primeros pasos y ese carácter, que se ha forjado en él, parece ser su primera arma, que sumada a su talento, lo puede llevar más lejos, hasta donde apunte. Celebra los goles como Mbappé, pero para cumplir sus sueños nunca se quedó con los brazos cruzados.

