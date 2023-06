Takefusa Kubo, viral en las últimas horas por intercambiar camiseta con Alexander Callens y dejarla tirada, solicitó disculpas a quienes se ofendieron con su accionar. A través de redes sociales, afirmó no haber tenido la intención de abandonar la prenda.

“No era mi intención dejar la camiseta allí. Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano”, señaló el atacante nipón. “Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso. No era mi intención pero se me descuidó ese detalle”, añadió vía Instagram.