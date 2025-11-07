En la previa a los amistosos de noviembre contra Rusia y Chile, el técnico interino de la selección peruana, Manuel Barreto, se refirió a la inclusión de Fabio Gruber, una de las sorpresas en la última lista de convocados.

Barreto explicó el proceso que llevó a la convocatoria del defensa de 23 años del Núremberg alemán, quien no pudo ser llamado previamente.

“Él está acá hace tres semanas para tramitar sus papeles peruanos”, destacó el entrenador, quien subrayó que la presencia de Gruber en Lima es una muestra de su compromiso: “Demuestra la predisposición y las ganas que tiene de estar desde que hablamos con él, poco antes de la convocatoria contra Chile, que no podíamos convocarlo porque no tenía los papeles en regla”.

“El ser humano es lo que hace y no lo que dice”, valoró el DT interino de la Bicolor.

Respecto a su participación en los próximos encuentros, Barreto confirmó que Gruber tendrá su oportunidad: “Es un chico joven y seguramente tendrá minutos, veremos en qué partido”.