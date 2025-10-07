La selección peruana enfrentará a Chile en un duelo amistoso que se disputará el próximo jueves 10 de octubre, desde el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago.

Este cotejo será la primera prueba de Manuel Barreto como entrenador interino de ‘La Bicolor’ y con una convocatoria completamente renovada.

A continuación, conoce los horarios y canales para no perderte el duelo amistoso.

A qué hora juega Perú vs. Chile por amistoso

México: 5:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

España: 1:00 a.m. del sábado 11

Dónde ver partido amistoso de Perú vs. Chile

El duelo amistoso entre las selecciones de Perú y Chile se podrán ver a través de la señal de Movistar Deportes, y vía streaming por Movistar TV App.

Convocados de la selección peruana

Arqueros

Pedro Díaz (Cusco FC) - 27 años

Diego Enríquez (Sporting Cristal) - 23 años

Diego Romero (CA Banfield - Argentina) - 24 años

Defensas

Miguel Araujo (Sporting Cristal) - 30 años

Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México) - 20 años

Renzo Garcés (Alianza Lima) -29 años

Anderson Santamaría (Universitario) - 33 años

César Inga (Universitario) - 23 años

Matías Lazo (FBC Melgar) - 22 años

Cristian Carbajal (Sport Boys) - 26 años

Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca) - 25 años

Volantes

Erick Noriega (Gremio - Brasil) - 23 años

Jesús Pretell (Sporting Cristal) - 26 años

Martín Távara (Sporting Cristal) - 26 años

Jesús Castillo (Universitario) - 24 años

Felipe Chávez (Bayern Munich - Alemania) - 18 años

Jairo Concha (Universitario) - 26 años

Delanteros

Álex Valera (Universitario) - 29 años

Luis Ramos (América de Cali - Colombia) - 25 años

Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina) - 20 años

Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina) - 27 años

Maxloren Castro (Sporting Cristal) - 17 años

Kevin Quevedo (Alianza Lima) - 28 años

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) - 22 años

Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia) - 22 años

Sparrings

Fabio Vásquez (Sporting Cristal) - 16 años

D´Alessandro Montenegro (ADT) - 22 años

Edu Villar (Sport Huancayo) - 21 años

Álvaro Rojas (Juan Pablo II) - 20 años

Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal) - 19 años

