Las selecciones de Perú y Chile se verán las caras por el primer amistoso tras las Eliminatorias 2026. (Foto: ITEA Sports)
Las selecciones de Perú y Chile se verán las caras por el primer amistoso tras las Eliminatorias 2026. (Foto: ITEA Sports)
Redacción EC
Redacción EC

La selección peruana enfrentará a Chile en un duelo amistoso que se disputará el próximo jueves 10 de octubre, desde el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago.

MIRAR | “¡Qué vivan los del Sport Boys!”: Del Callao al Super Bowl, el día que Bad Bunny puso a bailar a la Juventud Rosada en el aniversario 90 de la ‘Misilera’

Este cotejo será la primera prueba de Manuel Barreto como entrenador interino de ‘La Bicolor’ y con una convocatoria completamente renovada.

A continuación, conoce los horarios y canales para no perderte el duelo amistoso.

A qué hora juega Perú vs. Chile por amistoso

  • México: 5:00 p.m.
  • Ecuador: 6:00 p.m.
  • Colombia: 6:00 p.m.
  • Perú: 6:00 p.m.
  • Bolivia: 7:00 p.m.
  • Venezuela: 7:00 p.m.
  • Chile: 7:00 p.m.
  • Argentina: 8:00 p.m.
  • Paraguay: 8:00 p.m.
  • Uruguay: 8:00 p.m.
  • Brasil: 8:00 p.m.
  • España: 1:00 a.m. del sábado 11

Dónde ver partido amistoso de Perú vs. Chile

El duelo amistoso entre las selecciones de Perú y Chile se podrán ver a través de la señal de Movistar Deportes, y vía streaming por Movistar TV App.

Convocados de la selección peruana

Arqueros

  • Pedro Díaz (Cusco FC) - 27 años
  • Diego Enríquez (Sporting Cristal) - 23 años
  • Diego Romero (CA Banfield - Argentina) - 24 años

Defensas

  • Miguel Araujo (Sporting Cristal) - 30 años
  • Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México) - 20 años
  • Renzo Garcés (Alianza Lima) -29 años
  • Anderson Santamaría (Universitario) - 33 años
  • César Inga (Universitario) - 23 años
  • Matías Lazo (FBC Melgar) - 22 años
  • Cristian Carbajal (Sport Boys) - 26 años
  • Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca) - 25 años

Volantes

  • Erick Noriega (Gremio - Brasil) - 23 años
  • Jesús Pretell (Sporting Cristal) - 26 años
  • Martín Távara (Sporting Cristal) - 26 años
  • Jesús Castillo (Universitario) - 24 años
  • Felipe Chávez (Bayern Munich - Alemania) - 18 años
  • Jairo Concha (Universitario) - 26 años

Delanteros

  • Álex Valera (Universitario) - 29 años
  • Luis Ramos (América de Cali - Colombia) - 25 años
  • Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina) - 20 años
  • Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina) - 27 años
  • Maxloren Castro (Sporting Cristal) - 17 años
  • Kevin Quevedo (Alianza Lima) - 28 años
  • Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) - 22 años
  • Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia) - 22 años

Sparrings

  • Fabio Vásquez (Sporting Cristal) - 16 años
  • D´Alessandro Montenegro (ADT) - 22 años
  • Edu Villar (Sport Huancayo) - 21 años
  • Álvaro Rojas (Juan Pablo II) - 20 años
  • Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal) - 19 años

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC