La selección peruana enfrentará a Chile en un duelo amistoso que se disputará el próximo jueves 10 de octubre, desde el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago.
Este cotejo será la primera prueba de Manuel Barreto como entrenador interino de ‘La Bicolor’ y con una convocatoria completamente renovada.
A continuación, conoce los horarios y canales para no perderte el duelo amistoso.
A qué hora juega Perú vs. Chile por amistoso
- México: 5:00 p.m.
- Ecuador: 6:00 p.m.
- Colombia: 6:00 p.m.
- Perú: 6:00 p.m.
- Bolivia: 7:00 p.m.
- Venezuela: 7:00 p.m.
- Chile: 7:00 p.m.
- Argentina: 8:00 p.m.
- Paraguay: 8:00 p.m.
- Uruguay: 8:00 p.m.
- Brasil: 8:00 p.m.
- España: 1:00 a.m. del sábado 11
Dónde ver partido amistoso de Perú vs. Chile
El duelo amistoso entre las selecciones de Perú y Chile se podrán ver a través de la señal de Movistar Deportes, y vía streaming por Movistar TV App.
Convocados de la selección peruana
Arqueros
- Pedro Díaz (Cusco FC) - 27 años
- Diego Enríquez (Sporting Cristal) - 23 años
- Diego Romero (CA Banfield - Argentina) - 24 años
Defensas
- Miguel Araujo (Sporting Cristal) - 30 años
- Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México) - 20 años
- Renzo Garcés (Alianza Lima) -29 años
- Anderson Santamaría (Universitario) - 33 años
- César Inga (Universitario) - 23 años
- Matías Lazo (FBC Melgar) - 22 años
- Cristian Carbajal (Sport Boys) - 26 años
- Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca) - 25 años
Volantes
- Erick Noriega (Gremio - Brasil) - 23 años
- Jesús Pretell (Sporting Cristal) - 26 años
- Martín Távara (Sporting Cristal) - 26 años
- Jesús Castillo (Universitario) - 24 años
- Felipe Chávez (Bayern Munich - Alemania) - 18 años
- Jairo Concha (Universitario) - 26 años
Delanteros
- Álex Valera (Universitario) - 29 años
- Luis Ramos (América de Cali - Colombia) - 25 años
- Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina) - 20 años
- Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina) - 27 años
- Maxloren Castro (Sporting Cristal) - 17 años
- Kevin Quevedo (Alianza Lima) - 28 años
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) - 22 años
- Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia) - 22 años
Sparrings
- Fabio Vásquez (Sporting Cristal) - 16 años
- D´Alessandro Montenegro (ADT) - 22 años
- Edu Villar (Sport Huancayo) - 21 años
- Álvaro Rojas (Juan Pablo II) - 20 años
- Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal) - 19 años
