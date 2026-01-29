Conferencia de prensa, nuevo técnico de Perú
Comunicado de la FPF sobre la conferencia de prensa de hoy.
La Federación ha adelantado que además de presentar al nuevo entrenador, se darán a conocer detalles sobre la duración del contrato y los objetivos deportivos que se han planteado para el ciclo rumbo a 2030.
En ese contexto, la conferencia de prensa se ha visto como un momento clave para dar claridad a estos rumores y confirmar oficialmente quién será el responsable del proyecto.
Este anuncio se da en medio de un proceso de reconstrucción para la ‘Bicolor’, luego de una campaña complicada en las Eliminatorias hacia el Mundial 2026, en la que el equipo terminó sin lograr la clasificación deseada. La expectativa entre los aficionados y la prensa deportiva ha crecido de cara a este nuevo ciclo, en el que la FPF busca marcar una nueva dirección futbolística para el combinado nacional.
¿A qué hora es la conferencia de prensa?
La conferencia de prensa donde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dará a conocer oficialmente al nuevo entrenador de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2030 está programada para las 5:00 p. m. (hora de Perú) este jueves 29 de enero de 2026.