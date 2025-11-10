La selección peruana continúa su travesía rumbo a Rusia para afrontar los amistosos ante el combinado local y Chile, el 12 y 18 de noviembre, respectivamente. Sin embargo, el accidentado viaje ha sufrido un pequeño pero inesperado cambio sobre la marcha.

Pese a que el director deportivo Jean Ferrari señalara a los medios de prensa que la Bicolor haría una "conexión vía Serbia y luego el gobierno ruso mandará un chárter para poder llegar a San Petersburgo", fuentes de la Federación Peruana de Fútbol confirmaron a El Comercio el nuevo itinerario de viajes.

La selección peruana salió del aeropuerto Jorge Chávez de Lima el último domingo al mediodía de la noche, tras un retraso de 17 horas por problemas de la aerolínea. Después de 12 horas hicieron escala en París, Francia. Y, aunque en primera instancia la decisión era tomar un vuelo hacia Serbia, finalmente el país elegido como conexión fue Turquía.

En Estambul, la delegación nacional esperará a ver si el gobierno ruso enviatará un chárter para acelerar la llegada a la ciudad de San Petersburgo para el amistoso de este miércoles 12 ante el combinado local.

Asimismo, es necesario recordar que el comando técnico dirigido por Manuel Barreto tendrá que ingeniárselas porque los problemas en el viaje han trastocado su planificación de entrenamientos, por lo que perderán dos días de trabajo.

