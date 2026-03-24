La selección peruana ya se prepara en París para el primer amistoso en la era Mano Menezes ante Senegal.

El entrenador brasileño tuvo el primer acercamiento con todo el plantel completo este martes 24 de marzo, y dio mayores luces de cómo iniciará el trabajo en su dirección técnica.

“Estamos arrancando. Nos hemos reunido con los jugadores, todos están listos. Tuvimos una primera conversación en la que hablamos de aspectos generales para iniciar los trabajos y que todos tengan claro lo que vamos a hacer”, indicó en Bicolor+.

Además, Menezes destacó la ilusión que se vive dentro del plantel por este nuevo ciclo que se vive en ‘La Bicolor’.

“Los jugadores están ansiosos, al igual que nosotros. Iniciar un trabajo es importante, llega un nuevo técnico con nuevas ideas. Estamos enfocados e ilusionados en este proceso, que será largo, de cuatro años, con el objetivo principal de llegar al Mundial 2030”, aseguró.

“La ansiedad irá pasando con el correr de los entrenamientos. Primero realizaremos trabajos más técnicos para la adaptación y luego iremos incorporando aspectos tácticos”, añadió.

“Lo importante es que los jugadores aprovechen cada entrenamiento y que nosotros podamos observarlos. La idea es que todos tengan minutos en estos amistosos”, finalizó.