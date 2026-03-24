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La selección peruana tiene pactados dos amistosos en el ‘Viejo Continente’ ante Senegal y Honduras.
La selección peruana tiene pactados dos amistosos en el ‘Viejo Continente’ ante Senegal y Honduras.
Por Redacción EC

La selección peruana ya se prepara en París para el primer amistoso en la era Mano Menezes ante Senegal.

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