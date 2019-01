Sub 20: Cuando ‘Chalaca’ Gonzales descubrió a Juan Manuel Vargas

Sudamericano Sub 20 | Selección peruana Sub 20 | En el verano del 2002 cuando el entrenador sacó de las canchas de fulbito a un chico que llamaba su atención por el carácter corajudo que tenía y lo llevó a la selección

Juan Manuel Vargas jugó el Sudamericano Sub 20 luego de que 'Chalaca' Gonzales lo descubrió. El Comercio