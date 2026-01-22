El Señoritas Open Pro 2026, campeonato internacional de surf que se realizará en el Perú del 25 al 28 de febrero, marca la primera parada del año calendario 2026 de la World Surf League (WSL) en Sudamérica

Este certamen consolida al Perú como una sede estratégica dentro del circuito regional. A continuación, cinco datos esenciales para entender su real importancia en el calendario internacional.

1. Es el primer evento WSL del año en Sudamérica

El Señoritas Open Pro es la primera competencia que se disputa en Sudamérica durante el año calendario 2026. Además, es el primer campeonato Junior del año, dando inicio al camino de las nuevas promesas rumbo al Mundial Junior de la WSL, como Catalina Zariquiey, quinto puesto en el Mundial Junior WSL celebrado en enero.

2. Reúne a surfistas de toda Sudamérica

Los mejores surfistas de Perú, Brasil, Chile, Argentina y otros países de la región compiten en las categorías QS 2000 (Qualifying Series) y JQS (Junior Qualifying Series), en ramas masculina y femenina, elevando el nivel competitivo y la proyección internacional del evento.

3. El evento sube de nivel: de QS 1000 a QS 2000

En 2026, el Señoritas Open Pro da un paso clave al ascender a la categoría QS 2000, lo que implica más puntos en juego y mayor presión competitiva. El campeonato se ubica como la antepenúltima fecha del QS Sudamérica 2025–2026, en un momento determinante del ranking regional. Tras su paso por Perú, la temporada se definirá en Brasil con eventos como el Taíba Pro y el Layback Pro Floripa, lo que eleva la presión y el valor de cada punto obtenido en Perú.

4. Entrega puntos clave para el circuito mundial

El campeón o campeona del QS 2000 obtiene hasta 2,000 puntos, fundamentales para avanzar en el Qualifying Series y acercarse al Challenger Series, antesala del Championship Tour (CT) de la WSL, categoría en la que la peruana Sofía Mulánovich se consagró campeona mundial en 2004. En paralelo, el JQS es el primer evento Junior del año, con surfistas de hasta 20 años compitiendo por 1,000 puntos rumbo al Mundial Junior.

5. Reparte US$ 22,500 en premios

El Señoritas Open Pro 2026 distribuirá un total de US$ 22,500 en premios, repartidos entre hombres y mujeres, reafirmando su compromiso con la equidad y el desarrollo del surf profesional en la región.

Más que una competencia, el Señoritas Open Pro 2026 es una vitrina internacional para el surf sudamericano y una oportunidad única de ver a los mejores riders del continente competir en el mar peruano.