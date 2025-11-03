El Señoritas Open Pro 2026 se llevará a cabo del 25 al 28 de febrero presentado por Wong. De esta manera, se consolida como uno de los certámenes más esperados del surf sudamericanano.

En esta nueva edición, el campeonato asciende a la categoría QS 2000 de la World Surf League (WSL), lo que lo convierte en una parada clave para los surfistas que buscan sumar valiosos puntos en el ranking mundial.

El certamen será el inicio de la temporada WSL en Sudamérica, en donde participarán destacados atletas de la región y al Team Perú, que llega motivado tras el subcampeonato obtenido en el Mundial ISA por equipos.

Se espera la participación de los destacados peruanos Alonso Correa, Sol Aguirre, Daniella Rosas, Melanie Giunta, Catalina Zariquiey y Arena Rodríguez, quienes buscarán dejar en alto el nombre del país ante competidores de toda Sudamérica.

En esta edición se repartirá un total de 25 mil soles en premios, distribuidos en partes iguales entre hombres y mujeres.

En esta edición, además de Wong, presentador del evento, se suman reconocidas marcas como Red Bull, Isdin, Latam, Volkswagen y el Instituto Peruano de Publicidad (IPP). Además se cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Punta Hermosa y el aval de la Fenta e IPD, entre otros aliados comprometidos con el desarrollo deportivo, social y ambiental del país.

