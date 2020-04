El nuevo coronavirus aterrizó hace más de un mes en territorio peruano, por lo que se han tenido que tomar medidas drásticas desde el inicio para frenar su avance. Una de esas medidas fue la paralización de la Liga 1 Movistar, que aún no tiene fecha de retorno. No obstante, los clubes nacionales no descansan, siguen sus trabajos desde casa y mantienen activas sus redes sociales para que los hinchas estén al pendiente.

En el caso del Sport Boys, no solo ha mostrado la ardua preparación que está llevando el plantel del 2020 desde su casa, sino también está organizando vídeos en vivo con ellos. De hecho, los hinchas rosados ya han podido conversar con distintas figuras del equipo como Claudio Torrejón, Jesús ‘Chucho’ Chávez, Sebastián Penco, entre otros.

Pero la idea del club chalaco va más allá de eso, por lo que ya se ha contactado con otros futbolistas que dejaron una gran huella en el club en el pasado. Hace un par de días, organizaron una transmisión desde Brasil con Leandro Franco, quien llenó de alegría al Miguel Grau con muchos goles. Ahora será la oportunidad de Marco Antonio Dos Santos, o simplemente Marquinho, quien es considerado uno de los ídolos rosados.

El Sport Boys anunció, a través de sus redes sociales, que los hinchas del club podrán charlar esta tarde con el exfutbolista brasileño en una transmisión online vía facebook. “Sobrino, hoy podrás conversar con Marquinho, ídolo rosado. ¿Qué le preguntarías? Atento a nuestra cuenta de Facebook a partir de las 5:00 pm”, coloca el equipo rosado.

😱Sobrino, hoy podrás conversar con @M10Marquinhoo , ídolo rosado. ¿Qué le preguntarías? Atento a nuestra cuenta de Facebook a partir de las 5:00 pm 🤜🤛



Gracias a @MinkaPeru #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/QdLri6LQEF — Club Sport Boys (En casa 🏠) (@sportboys) April 17, 2020

Marquinho jugó cuatro temporadas con la ‘Misilera’ y como máximo pudo lograr un subcampeonato en 1990 y otro en 1991. Además, el brasileño se convirtió en el máximo goleador del campeonato en 1992 con 18 goles vistiendo la camiseta rosada. También jugó para el Sporting Cristal y para Alianza Lima, equipo con el que se consagró campeón nacional en 1997.





