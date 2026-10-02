Diversos hinchas del Club Sport Boys acudieron a la tienda de Movistar del Mallplaza Bellavista para conocer y solicitar autógrafos a los jugadores Diego Melián, Yuriel Celi, Luis Urruti y Carlos Zambrano. Los clientes de Movistar tuvieron acceso preferencial para compartir con los futbolistas y tomarse fotografías.

Esta actividad forma parte de los beneficios exclusivos que Movistar ofrece a sus clientes a través del Club Movistar, plataforma que permite acceder a experiencias como partidos de fútbol y otros eventos de entretenimiento, así como a descuentos en restaurantes, cines, tiendas y servicios. Los clientes que participaron en el encuentro con los jugadores del Sport Boys accedieron a este beneficio mediante un sorteo realizado en la Club Movistar.

Cabe señalar que Movistar es patrocinador oficial de Sport Boys, así como de otros clubes emblemáticos como Cienciano y Alianza Lima.