Por Redacción EC

Diversos hinchas del Club Sport Boys acudieron a la tienda de Movistar del Mallplaza Bellavista para conocer y solicitar autógrafos a los jugadores Diego Melián, Yuriel Celi, Luis Urruti y Carlos Zambrano. Los clientes de Movistar tuvieron acceso preferencial para compartir con los futbolistas y tomarse fotografías.

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