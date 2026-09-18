Ignacio Buse venció 2-1 a Hernando Escurra en el primer duelo entre Perú y Paraguay por la Copa Davis 2026. El duelo fue más luchado de lo esperado y sorprendió a ‘Nacho’, quien reconoció que no mostró su mejor juego.

“Fue clave aceptar que él estaba jugando mejor que yo. Tuve esa humildad que necesitaba para remontar el partido. Si la gente confiaba en mí, lo tenía que hacer yo también”, indicó.

El tenista nacional señaló que Paraguay será un adversario complicado y remarcó que el ranking pierde importancia cuando se juega por la Copa Davis, competencia donde cada partido adquiere una dimensión especial.

“Paraguay es un equipo supercomplicado, que al final en Copa Davis no hay ranking que valga”, manifestó Buse.

Buse explicó que el objetivo del equipo peruano será entregarlo todo sobre la cancha y afrontar cada encuentro con máxima concentración. Además, consideró importante disfrutar incluso durante los momentos más difíciles.

“Lo más importante es que vamos a dejarlo todo en la cancha, como siempre. Hay que sufrir también. Hay que encontrar esa diversión durante el sufrimiento”, sostuvo el tenista peruano antes de la serie.

La llave ante Paraguay representa una nueva oportunidad para Perú en el Grupo Mundial I. El ganador obtendrá la clasificación directa a los Qualifiers 2027.