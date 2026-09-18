Ignacio Buse habló sobre el desafío ante Paraguay por Copa Davis, destacó la unión del equipo peruano y aseguró que dejarán todo en cancha.
Ignacio Buse habló sobre el desafío ante Paraguay por Copa Davis, destacó la unión del equipo peruano y aseguró que dejarán todo en cancha.
Por Redacción EC

Ignacio Buse venció 2-1 a Hernando Escurra en el primer duelo entre Perú y Paraguay por la Copa Davis 2026. El duelo fue más luchado de lo esperado y sorprendió a ‘Nacho’, quien reconoció que no mostró su mejor juego.

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