Peugeot Asia Open 2026: Conoce el fixture completo del torneo de tenis

¡Ya se conocen los duelos! La Peugeot Asia Open 2026 llega a la Playa del Golf (Asia, Cañete) y promete hacer vibrar a los competidores y espectadores con cada punto en juego.
El evento está programado para iniciar este viernes 13 de febrero, y continuará el 14, 20 y 21 del mismo mes.
Con todos los equipos participantes ya definidos, es hora de conocer los emparejamientos rumbo al título de la primera edición de la Peugeot Asia Open 2026.
Cancha 1
- 18:00 | María Luisa Friedrich y Carolina Junge vs. Celina Penteado y Margarita Morales Macedo (Grupo A-Damas)
- 19:30 | Julio C. Diaz Acosta y Erwin Ludmann vs. Renzo Castagnola y Luis Felipe Villarán (Grupo A-Varones)
Cancha 2
- 18:00 | Irma Clemente/ Milagros Musso vs. Elyse Estrada y Gianna Natal (Grupo A-Damas)
- 19:30 | Ramón Bermundez y L. Marcelo Indacochea vs. Luis Carrillo Pinto y Jorge Castañeda (Grupo A-Varones)
Cancha 3
- 18:00 | Rachel Jabiles y Vanessa Grazziani vs. Úrsula Moebius y Maria Candela Garcia Calderon (Grupo B-Damas)
- 19:30 | Santiago Cerna y Nils Summers vs. José Antonio Torres y Iván Malaga (Grupo B-Varones)
Cancha 4
- 18:00 | Katia Infante La Torre y Catherine Icaza vs Mariel Portocarrero y Carolina Pinzas (Grupo B-Damas)
- 19:30 | Oscar Chirinos / Carlos Bravo vs Renzo Choclot y Marcelo Wong (Grupo B-Varones)
Cancha 1
- 18:00 | Mariel Portocarrero / Carolina Pinzas vs Úrsula Moebius / Maria Candela Garcia Calderon (Grupo B-Damas)
- 19:30 | Renzo Choclot / Marcelo Wong vs José Antonio Torres / Iván Malaga (Grupo B-Varones)
Cancha 2
- 18:00 | Katia Infante La Torre / Catherine Icaza vs Rachel Jabiles / Vanessa Grazziani (Grupo B-Damas)
- 19:30 | Oscar Chirinos / Carlos Bravo vs Santiago Cerna / Nils Summers (Grupo B-Varones)
Cancha 3
- 18:00 | Elyse Estrada / Gianna Natal vs Celina Penteado / Margarita Morales Macedo (Grupo A-Damas)
- 19:30 | Luis Carrillo Pinto / Jorge Castañeda vs Renzo Castagnola / Luis Felipe Villaran (Grupo A-Varones)
Cancha 4
- 18:00 | Irma Clemente / Milagros Musso vs María Luisa Friedrich / Carolina Junge (Grupo A-Damas)
- 19:30 | Ramón Bermúdez / L. Marcelo Indacochea vs Julio C. Diaz Acosta / Erwin Ludmann (Grupo A-Varones)
Cancha 1
- 18:00 | María Luisa Friedrich / Carolina Junge vs Elyse Estrada / Gianna Natal (Grupo A-Damas)
- 19:30 | Julio C. Diaz Acosta / Erwin Ludmann vs Luis Carrillo Pinto / Jorge Castañeda (Grupo A-Varones)
Cancha 2
- 18:00 | Rachel Jabiles / Vanessa Grazziani vs Mariel Portocarrero / Carolina Pinzas (Grupo B-Damas)
- 19:30 | Santiago Cerna / Nils Summers vs Renzo Choclot / Marcelo Wong (Grupo B-Varones)
Cancha 3
- 18:00 | Irma Clemente / Milagros Musso vs Celina Penteado / Margarita Morales Macedo (Grupo A-Damas)
- 19:30 | Ramón Bermundez / L. Marcelo Indacochea vs Renzo Castagnola / Luis Felipe Villaran (Grupo A-Varones)
Cancha 4
- 18:00 | Katia Infante La Torre/ Catherine Icaza vs Úrsula Moebius / Maria Candela Garcia Calderon (Grupo B-Damas)
- 19:30 | Oscar Chirinos / Carlos Bravo vs José Antonio Torres / Iván Málaga (Grupo B-Varones)
Cancha 1
- 18:00 | 1ro. Grupo A vs 2do. Grupo B (Semifinal Varones)
- 20:00 | FINAL VARONES
Cancha 2
- 18:00 | 1ro. Grupo B vs. 2do Grupo A (Semifinal Varones)
- 20:00 | FINAL DAMAS
Cancha 3
- 18:00 | 1ro. Grupo A vs 2do. Grupo B (Semifinal Damas)
Cancha 4
- 18:00 | 1ro. Grupo B vs. 2do Grupo A (Semifinal Damas)