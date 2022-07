¿Estás listo para vivir la magia del mundo cervecero? En El Comercio seguimos sumando nuevas experiencias para nuestros suscriptores. En esta ocasión, podrás conocer la historia de la cerveza, tocar la materia prima y sentir la pasión de elaborar esta bebida junto al maestro cervecero Walter Prötzel.

Aprende sobre el proceso de la cerveza y mucho más.

Para acceder al sorteo de esta experiencia solo debes REGISTRARTE AQUÍ . Antes de completar el formulario de registro, recuerda que debes tener disponibilidad completa el día del evento desde las 2:00 p.m. Los ganadores serán anunciados el martes 19 de julio a través del correo electrónico y/o celular.

Los afortundados ganadores asistirán a la Zona Corona de la Sede Administrativa de Backus para conocer el Beer Academy y saber el paso a paso del proceso de elaboración de cerveza, así como sus diferentes tipos. Además, podrán poner en práctica lo aprendido por el maestro y conocer una planta piloto con todas las máquinas necesarias para preparar y embotellar la cerveza.

Pero eso no es todo, también aprenderán de las reglas básicas del maridaje, los atributos principales a considerar y disfrutar de unos increíbles platos junto a las cervezas más queridas. Al cierre de la experiencia, cada suscriptor se llevará unos increíbles kits cerveceros y diplomas firmados por el maestro Prötzel y Gustavo Guamas, director del Beer Academy.

Sobre el maestro cervecero Walter Prötzel

Prötzel, quien tiene una amplia experiencia en cerveza por una tradición familiar, actualmente cuenta con 247.8k de seguidores en su cuenta de Tiktok (@walterbeermaster) y nos cuenta que decidió sumarse a esta red social en agradecimiento a todas las personas que ha conocido y le han enseñado sobre esta bebida. “En agradecimiento a todo el conocimiento y la experiencia en este mundo de la cerveza, decidí dar una pasó más y ahora me toca enseñar a mi”, indicó.

Además, destacó que trabajar en Backus durante 30 años ha sido espectacular ya que la compañía siempre se ha preocupado por su gente y la calidad de sus productos.

Prötzel explicó que existen 121 estilos de cerveza y que actualmente esta bebida está en auge en todo el mundo ya que el año 2010, teníamos 30 micro cervecerías, pero hoy contamos con 250.

Como consejo a aquellos emprendedores que desean iniciar un negocio de cervecería, recomendó tener pasión, motivación, interés y sobre todo conocimiento.

Finalmente, invitó a todos los suscriptores de El Comercio a conocer el mundo maravilloso de la cerveza y a la única academia de cervecería en Latinoamérica.“En esta academia tenemos un centro de estudios teóricos, prácticos y un laboratorio totalmente equipado para garantizar la calidad de los productos. Además, contamos con cursos para toda Latinoamérica en donde vienen personas de diferentes países como México, Colombia, República Dominicana y mucho más países para tomar un curso de trece semanas y crear su propia receta de cerveza que son probadas por catadores del extranjero”, concluyó.

*Evento sólo para SUSCRIPTORES mayores de 18 años.

*No participan colaboradores de GEC ni canillas.