Una cena de autor maridada con grandes vinos en Factory Steak & Lobster

El pasado miércoles 25 de septiembre, los suscriptores de El Comercio vivieron una noche dedicada al maridaje perfecto entre vino y gastronomía en Factory Steak & Lobster, el restaurante del Hotel Real InterContinental Lima Miraflores.

La velada estuvo a cargo del chef ejecutivo Julio Ferradas, quien presentó, en exclusiva y por única vez, una propuesta de cinco tiempos diseñada especialmente para esta edición de #ExperienciasEC.

Ferradas compartió la información a detalle de cada uno de los platos presentados. / © Sheyla Enriquez / Icónica

Ferradas, cocinero peruano con más de dos décadas de trayectoria en cocinas del Perú y del extranjero, diseñó la cena a partir de una premisa clara: que cada plato se construyera alrededor del vino, y no al revés. Así, el menú tomó forma en función de los matices, aromas y texturas de una selección especial de etiquetas.

Desde los primeros minutos, la experiencia se sintió como un viaje sensorial guiado por el equilibrio entre intensidad y sutileza de los vinos de Zuccardi desde Mendoza, Argentina.

Zuccardi, la casa de vinos que acompañó la velada. / © Sheyla Enriquez / Icónica

El recorrido comenzó con un camarón con reducción de palta, limón, gel de tomate y huacatay, maridado con un vino Botánico 2023, fresco y floral. Le siguió una picanha ahumada con cebolla caramelizada, taleggio y trufa, acompañada de un elegante Malbec 2022, que resaltó la untuosidad del plato.

Julio Ferradas, el encargado de deleitar a los suscriptores de El Comercio con sus delicias gastronómicas. / © Sheyla Enriquez / Icónica

El tercer tiempo elevó la experiencia con una carne New York prime con brie, moras y clorofila, maridada con un vino Concreto 2022, un tinto de gran estructura que equilibró la intensidad del corte. Luego llegó el turno del cochinillo con queso azul, manzana e Inedit, acompañado del José Zuccardi 2020, vino complejo y profundo que cerró el ciclo salado de la cena.

El final fue tan dulce como sofisticado: cacao al 70%, foie de higo, loche y azúcar mascabado, en perfecta armonía con Malamado, un vino de postre intenso que selló la velada con notas de elegancia y calidez.

Una noche llena de diversión y aprendizaje. / © Sheyla Enriquez / Icónica

Cada plato fue presentado en exclusiva para los asistentes, quienes además pudieron conversar con el chef y el equipo del restaurante sobre el proceso creativo detrás de esta carta efímera.

Esta noche en Factory Steak & Lobster fue una muestra de cómo la cocina de autor puede dialogar con el vino para construir una experiencia que trasciende el gusto: un encuentro íntimo entre técnica, territorio y emoción.

Cada suscriptor se llevó a casa algunas de las portadas históricas de El Comercio. / © Sheyla Enriquez / Icónica

Disfruta al máximo tu suscripción… Si quieres conocer otros eventos exclusivos de #ExperienciasEC, visita este link.