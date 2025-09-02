Vive una noche para conectar con la calma desde la moda junto a Ale Morey | #ExperienciasEC

Como sabemos que disfrutas de experiencias únicas, la comunidad de Suscriptores de El Comercio tendrá la oportunidad de ser parte de una velada exclusiva junto a la diseñadora Ale Morey, quien presentará en primicia su nueva colección “CALMA”.

Si quieres ser parte de este evento debes ser suscriptor de El Comercio y REGISTRARTE AQUÍ. El sorteo se realizará el martes 9 de septiembre y, si resultas ganador, recibirás ese mismo día un correo y/o llamada de confirmación.

¿Qué esperas para vivir esta experiencia de moda, calma y diseño?

Lo que se vivirá en la experiencia...

Tres suscriptores, junto a un acompañante cada uno, tendrán la oportunidad de vivir en exclusiva un encuentro íntimo con la diseñadora Ale Morey.

Los ganadores accederán de manera privilegiada para conocer su colección “CALMA”, días antes de su lanzamiento oficial, en una velada especial en su atelier.

Durante la experiencia, podrán conocer de cerca la propuesta de la diseñadora a través de un talk y desfile performático, donde se mostrarán los looks clave de la colección. Además, tendrán acceso a un recorrido sensorial con piezas exhibidas como en una galería, un moodboard de inspiración y el especial “Tótem de calma”, con frases que podrán llevarse como recuerdo.

Todo esto acompañado de un cóctel de bienvenida que se presenta en alianza con La Fidelia, teniendo como ingredientes clave sus infusiones exclusivas.

El cierre, como broche de oro, será la oportunidad de que los suscriptores puedan llevarse un polo exclusivo diseñado por Ale Morey.

Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, hazlo AQUÍ. Recuerda que todos los meses sumamos nuevas y exclusivas experiencias.

RESTRICCIONES: