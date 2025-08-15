Vox Populi: El Comercio es el diario más valorado por los peruanos

El diario El Comercio reafirma su liderazgo en el periodismo peruano al obtener el primer lugar en la categoría Medios / Diarios del estudio Perú Top Brands 2025, elaborado por la consultora Vox Populi.

Con un 42.7% de preferencia, El Comercio no solo supera ampliamente a sus competidores, sino que también marca un crecimiento sostenido frente a los años anteriores cuando alcanzó un 36.7% en 2024 y 34.6% en 2023.

En la clasificación, Gestión ocupa el segundo lugar con 17.8%, seguido de Expreso con 11.5%. Otros diarios destacados fueron La República, Perú21, Exitosa, Trome y El Peruano.

El Comercio lidera la categoría Medios / Diarios en la encuesta de Voz Populi

El estudio también evaluó otras ramas de los medios de comunicación. En Televisoras informativas en cable, el liderazgo lo obtuvo Canal N con 35.7%, seguido de Willax (20.5%) y RPP (16.5%).

Además, también presenta otras categorías como Alimentos, aplicativos, automóviles, banca y finanzas, bebidas, comercio, cuidado Personal, educación, entretenimiento, gasolineras, hoteles, restaurantes, salud, tecnología, telecomunicaciones, transporte, vestido y calzado.

Ficha técnica:

Encuestadora: Vox Populi

Muestra: 671 personas en todo el Perú (18+ años, con acceso a internet)

Técnica: Encuesta online

Periodo de campo: 12 de mayo – 9 de junio de 2025

Un reconocimiento al compromiso informativo

Este resultado ratifica a El Comercio como la marca periodística más valorada del país, fruto de una trayectoria basada en el periodismo riguroso, la innovación constante y una relación de cercanía con sus lectores.

En un escenario de alta competencia y cambio permanente, encabezar esta medición es una señal clara de la confianza y preferencia de la audiencia peruana.

Recibimos este reconocimiento con gratitud y renovamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo información de calidad, independiente y al servicio de quienes nos eligen cada día.