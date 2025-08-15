Vox Populi: El Comercio es el diario más valorado por los peruanos

Vox Populi: El Comercio es el diario más valorado por los peruanosResumen generado por Inteligencia Artificial
El diario El Comercio reafirma su liderazgo en el periodismo peruano al obtener el primer lugar en la categoría Medios / Diarios del estudio Perú Top Brands 2025, elaborado por la consultora Vox Populi.
Con un 42.7% de preferencia, El Comercio no solo supera ampliamente a sus competidores, sino que también marca un crecimiento sostenido frente a los años anteriores cuando alcanzó un 36.7% en 2024 y 34.6% en 2023.
En la clasificación, Gestión ocupa el segundo lugar con 17.8%, seguido de Expreso con 11.5%. Otros diarios destacados fueron La República, Perú21, Exitosa, Trome y El Peruano.
El estudio también evaluó otras ramas de los medios de comunicación. En Televisoras informativas en cable, el liderazgo lo obtuvo Canal N con 35.7%, seguido de Willax (20.5%) y RPP (16.5%).
Además, también presenta otras categorías como Alimentos, aplicativos, automóviles, banca y finanzas, bebidas, comercio, cuidado Personal, educación, entretenimiento, gasolineras, hoteles, restaurantes, salud, tecnología, telecomunicaciones, transporte, vestido y calzado.
Ficha técnica:
- Encuestadora: Vox Populi
- Muestra: 671 personas en todo el Perú (18+ años, con acceso a internet)
- Técnica: Encuesta online
- Periodo de campo: 12 de mayo – 9 de junio de 2025
Un reconocimiento al compromiso informativo
Este resultado ratifica a El Comercio como la marca periodística más valorada del país, fruto de una trayectoria basada en el periodismo riguroso, la innovación constante y una relación de cercanía con sus lectores.
En un escenario de alta competencia y cambio permanente, encabezar esta medición es una señal clara de la confianza y preferencia de la audiencia peruana.
Recibimos este reconocimiento con gratitud y renovamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo información de calidad, independiente y al servicio de quienes nos eligen cada día.
