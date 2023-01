Desde 1997, ESAN Graduate School of Business organiza dos veces al año el International Week. Durante este evento, organizado especialmente para los alumnos de las Maestrías de ESAN, se reciben a profesores de diferentes países del mundo, ansiosos de compartir sus conocimientos y experiencias con los participantes.

Después de dos años de pandemia, la International Week de ESAN Graduate School of Business volvió este 2023 en su edición XLV de manera presencial del 16 al 21 de enero con académicos y estudiantes de prestigiosas universidades de Europa y América del Norte y Sur. Durante el evento, se relacionaron con alumnos de las distintas maestrías y el MBA de ESAN a través de cursos, conferencias y actividades de networking.

En las distintas ponencias, se abordaron asuntos relacionados a la gestión estratégica de los negocios, tecnología, marketing, finanzas, administración, entre otros más.

El decano de ESAN Graduate School of Business, Peter Yamakawa, indicó que la International Week es una experiencia de conocimiento, reflexión y networking académico para todos los presentes. “Buscamos que el evento sea principalmente un ambiente donde nuestros estudiantes puedan trabajar en equipo con el alumnado de otros países y así generar oportunidades de cara al futuro, las cuales se puedan traducir tarde o temprano en colaboraciones con industrias y negocios del extranjero”, precisó.

Por otro lado, el director del MBA de ESAN, Jorge Merzthal Toranzo, comentó que la International Week ya es una tradición arraigada en ESAN Graduate School of Business y que este año resultó difícil porque significó el retorno a la presencialidad. “Si bien el modelo remoto nos ofrece grandes oportunidades, sobre todo para no perder la posibilidad de escuchar a aquellos maestros del extranjero que no pueden viajar; poder relacionarnos de forma física con nuestros invitados internacionales fortalece aún más el vínculo emocional y puede abrir puertas para nuestros alumnos de cara a su futuro profesional”, acotó.

