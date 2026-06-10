Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Si estás buscando una forma especial de homenajear a papá, “Papá Tunantero” ofrece una experiencia única para disfrutar en familia. Este almuerzo show en vivo reunirá música, danza y tradición en una celebración dedicada a los padres por su día.