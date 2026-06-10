Si estás buscando una forma especial de homenajear a papá, “Papá Tunantero” ofrece una experiencia única para disfrutar en familia. Este almuerzo show en vivo reunirá música, danza y tradición en una celebración dedicada a los padres por su día.

Gracias a Club El Comercio, los suscriptores pueden acceder a 30% de descuento en entradas para todas las zonas, sujeto a disponibilidad. El evento se realizará el próximo 21 de junio en el Centro de Convenciones Bolívar, en Pueblo Libre.

El espectáculo contará con la participación de Gustavo Ratto, conocido como “El Arriero de la Tunantada”, quien estará acompañado por orquesta, ballet y coros en una puesta en escena que busca resaltar la riqueza cultural de los andes. La presentación iniciará a la 1:00 p.m. y promete una tarde llena de emoción, alegría y tradición.

Además del almuerzo y el show en vivo, los asistentes podrán disfrutar de un homenaje especial a los padres, en un ambiente pensado para compartir en familia y celebrar esta fecha tan significativa.

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