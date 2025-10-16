En Conquistadores 1250, San Isidro, acaba de abrir sus puertas Jolgorio, el comedor criollo del chef Franco Ferreyra, creador de Barracones Barra Cebichera.

Este nuevo espacio rinde homenaje a la cocina peruana de siempre, esa que se comparte entre risas, brindis y memorias familiares.

¿Qué encontraremos en Jolgorio?

La propuesta rescata los sabores más emblemáticos del recetario criollo, con un toque contemporáneo que los vuelve irresistibles. Su arroz con chancho —plato estrella— combina chanchito a la caja china, bondiola, chorizo y hierba buena, mientras que el asado familiar, la carapulcra limeña o el rocoto relleno con pastel de papa completan una carta pensada para disfrutar sin prisas.

En la barra, los cócteles también tienen sello peruano. Tragos como la Peruanita Bonita, el Chacombo o la Chabuca invitan a brindar con ritmo y poesía. Y los fines de semana, la experiencia se completa con música criolla en vivo, haciendo de cada visita una verdadera fiesta.

