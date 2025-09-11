Pollívoro, la pollería peruana que nació en pandemia y que hoy cuenta con ocho locales en Lima, se une al Club El Comercio para ofrecer beneficios exclusivos.

Los suscriptores de El Comercio pueden acceder hasta un 25% de descuento en platos seleccionados de la carta de Pollívoro.

Conocida por su pollo a la brasa acompañado de papas nativas Huamantanga y sus salsas caseras como el ají pollero y mayonesa, Pollívoro ha ampliado su propuesta con platos como el mostrito, el tallarín saltado criollo flameado con pollo y opciones clásicas como salchipapas.

Actualmente, cuatro de sus locales (Surco, San Miguel, La Molina y Lince) funcionan bajo el formato “take out”, mientras que en Miraflores, Pueblo Libre, Surco Viejo y Surquillo los comensales pueden disfrutar de la experiencia en mesa.

Encuentra más detalles y activa el beneficio aquí: Club El Comercio.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos en muchas actividades diversas.