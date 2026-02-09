Experiencias para San Valentín con hasta 50% de descuento gracias al Club El Comercio

San Valentín no solo se celebra con regalos, también con planes que se viven y se recuerdan. Por eso, Club El Comercio reúne una selección de conciertos, cine y experiencias ideales para disfrutar en pareja, con amigos o con esa persona especial, con descuentos de hasta 50% para suscriptores de El Comercio y Gestión.

MovieTime Premium: 2x1 en entradas 2D todos los días

Una cita clásica que nunca falla. Genera tu cupón en la web o app del Club y preséntalo en boletería para acceder al 2x1 (2 entradas por S/ 23).

Rally Kart: 50% de descuento en carreras

Para quienes prefieren una salida llena de adrenalina. Genera tu código en la web o app y disfruta la experiencia de carreras en karts con mitad de precio.

Christian Meier – “Así Es El Tour”: 25% de descuento

El cantante inicia su gira en Lima el 13 de marzo de 2026 en el Gran Teatro Nacional. Accede al descuento en entradas para todas las zonas ingresando el número de DNI.

Miguel Bosé – “Importante Tour”: 20% de descuento

Un concierto cargado de clásicos y emociones para una noche especial. El beneficio aplica para todas las zonas ingresando el número de DNI.

Sin Bandera – “Escenas Tour”: 20% de descuento

Baladas que marcaron historias de amor. Celebra con entradas con descuento en todas las zonas ingresando el número de DNI.

Fonseca – “Tropicalia Tour 2026”: 20% de descuento

Ritmo y romanticismo el 26 de marzo de 2026 en Arena 1. Accede al beneficio en todas las zonas ingresando el número de DNI.

Para conocer el detalle de cada promoción, fechas y mecánica de compra, revisa la web o la app de Club El Comercio. Aplican términos y condiciones.

La nueva app de Club El Comercio ya está disponible para descarga gratuita en App Store y Google Play. Accede a más de 350 beneficios exclusivos en gastronomía, entretenimiento, viajes y experiencias.