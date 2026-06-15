Si eres fanático del rock alternativo y de las canciones que marcaron a toda una generación, no te puedes perder “A Pearl Jam Experience Unplugged”, una propuesta que revive la esencia de una de las bandas más emblemáticas de Seattle en un formato íntimo y acústico.

Durante dos únicas fechas, el público podrá disfrutar de una experiencia cercana y emotiva donde los grandes éxitos de Pearl Jam cobran nueva vida a través de interpretaciones desenchufadas que resaltan la fuerza de sus letras y melodías.

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