Dormir bien es clave para disfrutar de una mejor calidad de vida. Por ello, Drimer presenta opciones diseñadas para brindar comodidad, soporte y bienestar, combinando innovación, diseño y tecnología en productos pensados para cada espacio del hogar.

Gracias a Club El Comercio, los suscriptores pueden acceder a un descuento especial en compras mayores a S/999 en colchones, camas, dormitorios o sillones masajeadores de las marcas Drimer, Beautyrest y Serta. El beneficio aplica para compras realizadas en tiendas físicas y en la web de Drimer.

Entre sus opciones destacan colchones con distintas tecnologías de descanso, camas y dormitorios con diseños funcionales, además de sillones masajeadores ideales para complementar los momentos de relajación en casa.

¿Cómo acceder al descuento?

En tiendas físicas, identifícate como suscriptor y presenta tu DNI.

Para compras online, ingresa a la web o app de Club El Comercio, selecciona la promoción y genera tu código de descuento.

Registra el código en la web de Drimer al momento de realizar tu compra.

El beneficio está disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Recuerda que aún puedes formar parte de Club El Comercio y acceder a beneficios exclusivos. Disfruta de descuentos especiales en hogar, gastronomía, entretenimiento, viajes y mucho más.