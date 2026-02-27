Del 26 al 28 de febrero, los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio podrán disfrutar 3 días de beneficios gastronómicos donde los descuentos en restaurantes seleccionados mejoran —y mucho—, con hasta 60% de descuento.

Una oportunidad para reservar en ese restaurante pendiente, repetir el favorito o probar algo nuevo con un beneficio superior al habitual.

¿Qué tipo de plan se te antoja?

Durante los Resto Days encontrarás propuestas para todos los gustos:

Parrillas y cortes premium

Restaurantes como Yunta, con 60% de descuento en alimentos; La Cuadra de Salvador, con 50% de descuento en la carta; y La Cabrera, con 40% de descuento, se suman con beneficios especiales para los amantes de la carne.

Cocina italiana y mediterránea

Opciones como Symposium Lima Ristorante, con 50% de descuento; Don Vito, con 40%; y Trattoria Mamma Lola, también con 40%, convierten la pasta, el vino y la sobremesa en el plan ideal.

Nikkei y fusión

Si el antojo es japonés–peruano, restaurantes como Ache, con 50% de descuento, y OZU, con 40%, ofrecen beneficios especiales para disfrutar rolls, tiraditos y platos de autor.

Sabor peruano

Clásicos como El Bolivariano, con 40% de descuento, y José Antonio, con 30%, también forman parte de esta celebración gastronómica.

Y esto es solo una parte. Durante estos tres días podrás encontrar cafeterías, chifas, restobares y propuestas marinas con beneficios exclusivos.

¿Cómo acceder?

Ingresa a la web o app de Club El Comercio.

Revisa los restaurantes participantes y el detalle de cada promoción.

Presenta tu DNI en cada restaurante.

Descarga la app Club El Comercio

La app está disponible de manera gratuita en App Store y Google Play.

Los suscriptores de El Comercio pueden ingresar con sus credenciales y acceder a más de 350 beneficios en gastronomía, entretenimiento, viajes y más.