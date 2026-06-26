El Jockey Fest 2026 regresa este 28 de junio al Hipódromo de Monterrico con una jornada que reúne carreras de caballos, gastronomía, entretenimiento y actividades para toda la familia.

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El festival busca acercar la tradición hípica a nuevos públicos con una propuesta que combina deporte y entretenimiento en un solo espacio, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados del calendario.

(Foto: Difusión)

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