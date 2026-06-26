(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

El Jockey Fest 2026 regresa este 28 de junio al Hipódromo de Monterrico con una jornada que reúne carreras de caballos, gastronomía, entretenimiento y actividades para toda la familia.

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