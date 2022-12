Lima Airport Partners (LAP) suscribió hoy un financiamiento de US$1.250 millones para culminar la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

LAP, concesionario del aeropuerto, utilizará estos recursos para culminar la construcción del nuevo terminal de pasajeros, que debe entregar en 2025. Asimismo, la empresa indicó que usará el dinero para pagar el préstamo de US$450 millones que obtuvo en 2020 para financiar las obras de la nueva torre de control y la segunda pista de aterrizaje.

Fraport, accionista mayoritario de LAP, y los equipos de finanzas del concesionario manejaron la transacción bajo el esquema de ‘project finance’ con siete bancos internacionales: BBVA, IDB Invest, KfW IPEX Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), The Bank of Nova Scotia, Société Générale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

“El cierre de esta transacción marca un hito clave en la expansión del aeropuerto de Lima. Refleja la confianza de los bancos en LAP y sus accionistas para llevar adelante este gran proyecto”, señaló Pilar Vizcarra, chief financial officer de LAP.