Alex Contreras juramentó como el nuevo ministro de Economía y formará parte del primer gabinete del gobierno de Dina Boluarte, que tiene como Presidente del Consejo de Ministros a Pedro Angulo.

Contreras ha sido viceministro de Economía desde agosto del 2021.

Tiene experiencia previa como director general de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal en el Ministerio de Economía y Finanzas desde enero del 2019 hasta agosto del 2021. Además ha trabajado en el Banco Central de Reserva del Perú durante más de 15 años.

Estudió ingeniería económica en la Universidad Nacional de Ingeniería y posee un máster en Políticas Económicas de Williams Collgege. Adiconalmente, tiene los certificados Certified Risk Manager (CRM) del International Institute of Professional Education and Research (IIPER), Chartered Financial Analyst (CFA) del CFA Institute y Certified Financial Risk Manager (FRM) del Global Association of Risk Professionals (GARP).