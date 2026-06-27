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El mito de la ancha base

“No deberíamos centrarnos en cuán amplio, sino en cuán eficaz puede ser un gabinete”.

    Milagros Muñoz
    Por

    Especialista en comunicación política

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Fotos: Cesar Campos @photo.gec)
    (Fotos: Cesar Campos @photo.gec)

    Tras la victoria de Keiko Fujimori, buena parte del debate público se ha concentrado en la necesidad de conformar un gabinete de ancha base. El argumento parece lógico: si el país llega dividido casi en mitades después de una elección polarizada, la gobernabilidad exige incorporar representantes de distintas fuerzas políticas al Consejo de Ministros.

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