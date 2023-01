Yoryelina Moreno, gerente de portafolio de oficinas de la compañía explica que la pandemia hizo que la competencia en tarifas fuese mucho más obvia entre las oficinas prime y sub prime, haciendo que se asemejen mucho. Sin embargo, asegura que a medida que el mercado continúe su recuperación, se volverá a mostrar la distinción entre ambos tipos de edificios.

“En el mercado de oficinas prime encuentras oficinas de US$14 m2 hasta US$19 m2, que de cierta manera sí converge con las sub prime, pero habría una distinción al momento de los cierres (de la negociación), ya que en una oficina sub prime tienes un margen menor porque ya te acercas a los US$ 13 el m2″, señala Juan Ruiz, jefe de investigación de mercados de Binswanger Perú.

Según el informe, en el 2022 las ocupaciones anuales aumentaron en más del doble de lo registrado en el 2021, cerrando el año con 80.200 m2 colocados. Además, las desocupaciones se redujeron más de un 30% respecto al año anterior, alcanzando los 51.000 m2.

Los rubros que tomaron protagonismo por la mayor proporción en metros cuadrados fueron el ‘coworking’, ‘outsourcing’, y banca y finanzas; ya que acumularon más del 30% de las ocupaciones totales del año.

Los ejes de San Isidro Financiero y Surco - La Molina fueron los que tuvieron mejores resultados cerrando el año con cifras superiores a las del 2020 y 2021. Magdalena, por su lado, tuvo un importante declive de su demanda de 8.200 m2 debido a que en el tercer trimestre del año un ‘coworking’ dejó de operar en uno de los edificios de la zona.

Perspectivas

El gerente comercial de Renta Inmobiliaria del Grupo Centenario, Gary Moncada, anota que el 2022 fue un año de recuperación acelerada por el regreso al trabajo presencial en las oficinas. Así, tanto el 2021 como el 2022 la colocación de nuevos metros cuadrados ha sido inclusive superior a la del 2019 y años previos, asegura.

“Fue un año importante en colocaciones, tanto por el ingreso de clientes nuevos como por ampliaciones de áreas o mudanza entre edificios de clientes vigentes a espacios mayores”, explica.

Para el 2023 proyectan concluir con la recuperación para colocarse en el nivel de ocupación anterior a la pandemia, colocando más de 10.000 m2 a nuevos clientes.

En tanto, el director de Negocios de Urbanova, José Carlos Leigh, señala que el mercado tuvo mucho dinamismo ya que muchas compañías se han redimensionado, lo que provocó que aprovecharan oportunidades en edificios donde antes no había vacancia.

“Los precios se han mantenido estables durante el 2022 con una tendencia al alza. Pensamos que en la medida que los buenos espacios se sigan ocupando, los precios de estos seguirán incrementándose producto de una menor vacancia. El 2022 lo hemos cerrado con una vacancia de 10% en oficinas prime, muy por debajo del promedio del mercado”, anota.