El Banco Central de Reserva (BCR) señaló que la inflación podría ubicarse temporalmente en el tramo superior del rango meta en los próximos meses, en un contexto marcado por choques de oferta vinculados a la energía y factores climáticos.

Entre los factores que presionan los precios figuran el aumento del precio internacional del petróleo, los fenómenos climáticos y la interrupción en el suministro de gas natural y de líquidos de gas natural.

Durante la exposición del Programa Monetario de marzo, el BCR también estimó que el reciente aumento del precio internacional del petróleo podría añadir alrededor de 0,2 puntos porcentuales a la inflación de marzo en Perú.

“Como todos hemos visto, ha habido un aumento fuerte en los precios de los combustibles, y eso va a tener un impacto en la inflación aproximadamente de 0,2 puntos”, señaló Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR.

El funcionario indicó que la evolución de los precios internacionales será clave para determinar el impacto final. “Eso podría ser un número inicial del efecto del precio internacional (…), pero eso también vamos a ver cómo sigue en la segunda quincena”, agregó.

Armas también señaló que el aumento del petróleo coincide con otros eventos que han reforzado el impacto en los precios. “Son pocas las veces en que vemos una alza tan fuerte en el precio del combustible. Tenemos que irnos cuatro años atrás para ver algo parecido”, afirmó.

Sobre el suministro de gas natural, Armas indicó que, con la normalización del ducto, la prioridad será atender el mercado interno.

A partir de hoy se empieza a restablecer el suministro de gas natural.

“Una vez optimizado el ducto, la prioridad va a ser atender la producción del mercado interno (…), eso va a aliviar la presión que ha habido en la primera quincena”, indicó.

Actividad económica

El BCR señaló que la economía peruana mantiene un desempeño favorable en el inicio del año y estimó que el PBI de enero habría crecido alrededor de 3,5%.

“La demanda interna ha venido creciendo a un ritmo inclusive mayor al que el banco había estado contemplando en su reporte de inflación de diciembre”, señaló Armas.

El funcionario explicó que este dinamismo se refleja en distintos indicadores de actividad, entre ellos las importaciones de bienes de capital y de consumo duradero, que registran crecimientos de dos dígitos en lo que va del año.

También destacó el desempeño del mercado laboral formal. “En enero, el empleo formal privado creció 5,3% y la masa salarial formal creció 6,2% en términos reales”, indicó.

Contexto externo

El BCR señaló que el riesgo global ha aumentado en las últimas semanas debido al conflicto en Medio Oriente, lo que ha generado mayor volatilidad en los mercados financieros.

No obstante, indicó que las perspectivas de crecimiento de la economía mundial se mantienen positivas y que la economía peruana enfrenta estos choques desde una posición favorable.

“La economía peruana coge estos choques en una posición de crecimiento importante, con una inflación alrededor del centro del rango meta y con un superávit en la cuenta corriente”, afirmó Armas.