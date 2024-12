Este jueves, Beatriz Boza, socia de Gobierno Corporativo y Familias Empresarias en EY, presentó el libro “Arraigo”, de su autoría, que cuenta 50 historias de peruanos nacidos en 35 provincias de 18 regiones del país, todas ellas distintas a Lima, a fin de visibilizar nuevos rostros y formatos de negocio.

Durante la presentación, compartieron reseñas del libro Paulo Pantigoso, Country Managing Partner de EY Perú; Elsa del Castillo, directora General de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico; Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio; Fabiola León Velarde, directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Cayetano Heredia; y Martín Naranjo, presidente de Asbanc.

Los invitados reconocieron el trabajo detrás de la elaboración de “Arraigo” y resaltaron el ánimo de crear una nueva corriente de pensamiento y reconocimiento al empresariado exitoso.

TAMBIÉN LEE | Chancay sufre un 68% más de interrupciones eléctricas frente al Callao

“Esa chispa del emprendedor joven que van a encontrar en este libro se reactiva, porque el país necesita este tipo de emprendedor y esta forma de pensar de nuestros empresarios que, además, tienen el mérito de ser de distintas regiones”, dijo Del Castillo.

Por su parte, Juan Aurelio Arévalo, destacó que desde hace 10 años, El Comercio acompaña a EY y a Asbanc en la organización de los Premios Líderes Empresariales del Cambio (LEC), y resaltó que en el nuevo libro de Boza se resaltan las historias de los empresarios que son inspiración y ejemplo para los peruanos.

“Beatriz dijo una frase que se me quedó en la mente por mucho tiempo, dijo que la empresa privada no es solo el motor de la economía, sino también el motor de la sociedad y siento que este libro tiene muy presente esa idea, porque no solo muestra el camino empresarial de personas exitosas, sino también el lado humano detrás de ese éxito, el compromiso que tienen con los trabajadores, con sus familias”, dijo el director de esta casa periodística, y destacó que las empresas incluidas en el libro generan más de 60 mil puestos de trabajo, apoyo familiar y sentido de la comunidad.

MIRA | Capacidad de almacenamiento de agua en el Perú es 10 veces menor que en la región

Por su parte, León Velarde resaltó que el libro no se trata solo de una colección de historias, sino un manifiesto de amor y vínculo profundo con el Perú.

“Las narrativas se centran en las dificultades, nos recuerda que el Perú tiene una capacidad única para generar esperanza desde la adversidad y se destaca también el liderazgo femenino”, anotó.

Finalmente, en su discurso, Boza resaltó que los líderes parecen ser conscientes de su coraje, de la inversión que hacen, del riesgo que asumen, de la ansiedad que tienen y, más allá de todo eso, son conscientes de haber recibido un beneficio y sienten aprecio.

“Arraigo me encontró en un momento con las energías bajas, sintiendo la polarización y la degradación institucional de nuestro país [...] Para mí, Arraigo es más que un libro de lo que somos, es sobre todo, de lo que podemos ser. Arraigo es un honor. Tengo el privilegio de participar con los mejores”, dijo Boza, quien además presentó un video corto con algunas de las respuestas de los empresarios incluidos en el libro. ¿Alguna vez dejó de creer en el Perú?, era la pregunta. La respuesta, casi unánime, fue “jamás”.