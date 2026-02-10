SBS autoriza a Bitel establecer su emisora de dinero electrónico BiPay

La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) autorizó la organización de la empresa emisora de dinero electrónico BiPay, la billetera digital de Bitel.

De acuerdo con la resolución SBS Nº 00173-2026, la cual fue emitida el 21 de enero y se publicó en El Peruano este martes, se establece que para el funcionamiento de BiPay se deberá cumplir dentro del plazo de ley con las exigencias señaladas en el Capítulo III del Reglamento de Autorización de Empresas y Representantes de los Sistemas Financieros y de Seguros, así como otros requerimientos que indique la SBS.

Como indica la resolución, el 5 de setiembre la Junta General de Accionistas de Viettel Perú, empresa que opera bajo la marca de Bitel Perú, aprobó participar como accionista mayoritario en la constitución de BiPay.

El capital social establecido es de S/4 millones, en donde Viettel Perú cuenta con el 99,999975% de las acciones y el 0.000025 % fue suscrito por Ngoc Anh Nguyen. jefe del Departamento de Estrategia de la compañía vietnamita en el Perú.

Crecimiento

Cabe recordar que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) venía trabajando con Bitel en un piloto de dinero digital.

En enero de este año, Le Van Chi, Chief Commercial Officer (CCO) de Bitel Perú, señaló a Día 1 que habían presentado la solicitud a la SBS para operar al 100% como billetera digital y con el objetivo de desplegarlo en el primer trimestre del 2026 y poder competir frente a Yape o Plin.

Ya en octubre de 2024, Ahn Duc Pham, CEO de Bitel Perú, informó a Día 1 que BiPay contaba con más de 600.000 usuarios a tres meses y medio de tener este aplicativo.

“La gente que tiene dificultades para hacer pagos. El acuerdo con el BCR [nos] une en esa misión de mejorar la vida de las personas a través de la tecnología”, expresó entonces el CEO de la compañía.

Asimismo, para julio de 2025, Bitel indicó al Suplemento que se había realizado una alianza con Mastercard para el lanzamiento de su primera tarjeta digital, con la cual se podía hacer compras en línea y en comercios físicos, así como transferir dinero de la billetera digital a la tarjeta.

En ese entonces, se esperaba que en un inicio unos 120.000 clientes soliciten esta tarjeta digital.