La ministra de la Producción, Rocío Barrios, explicó que el servicio inmobiliario no está permitido, pues la cuarentena no permite salir para actividades que no sean esenciales.

“La autorización de la segunda fase ha tenido en cuenta aquellas actividades que no necesiten que los ciudadanos tengan que trasladarse a hacer este tipo de visitas”, indicó la ministra, en entrevista con “Panorama”.

Barrios se refiere a las visitas que los ciudadanos hacen a inmuebles en alquiler o venta, lo cual no está contemplado como actividad permitida durante el Estado de emergencia. “Si estamos en cuarentena, estaríamos quebrando nosotros mismos la norma. Eso es lo que ha detenido que el servicio inmobiliario no sea incluido en esta etapa”, añadió.

No obstante, la titular de Produce deslizó la posibilidad de que se pueda revisar la autorización de este rubro. “Nada está escrito en piedra, nosotros permanentemente en Consejo de Ministros estamos revisando y recibiendo resultados del Ministerio de Salud (Minsa), y es algo que se va viendo en el camino”, puntualizó.