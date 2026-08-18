En el contexto de sus 47 años de creación, el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), entidad adscrita al Ministerio de la Producción (Produce), continúa con su labor de llevar innovación y tecnología a cada región, lo cual se refleja en sus cifras, ya que -al cierre del primer semestre del 2026- ha brindado más de 47 110 servicios especializados.

Gracias a ello, más de 8 390 unidades productivas vinculadas a las cadenas agroindustria, forestal-madera, pesca-acuicultura, textil camélidos y cuero-calzado, han logrado llevar una producción innovadora a diversos mercados nacionales e internacionales.

Los números muestran la demanda y, con ello, llega la ampliación en servicios y el crecimiento de nuevos centros de innovación. Actualmente, Produce, a través del ITP, cuenta con 25 CITE, 12 Unidades Técnicas y 14 CITE privados, que acercan servicios especializados a empresas y productores.

Por ejemplo, una empresa agroindustrial que busca convertir un jugo o extracto en un producto de mayor valor agregado puede encontrar en el CITEagroindustrial Chavimochic el primer servicio de atomización de la red CITE.

Su moderna planta permite transformar soluciones líquidas en polvos concentrados y estables.

En el mundo del calzado, una horma física puede convertirse en un modelo digital tridimensional gracias al escáner 3D del CITEccal Lima. Esta tecnología facilita el desarrollo de diseños, el escalado de tallas y la ingeniería de patrones. Además, la impresión 3D permite desarrollar y validar componentes como tacos, hebillas, suelas, plantas y plataformas antes de iniciar una producción a mayor escala.

Para los productores de café, cacao y frutas tropicales, el CITEagroindustrial Huallaga cuenta con plantas multipropósito destinadas al procesamiento de estas cadenas y de otras zonas de influencia, acercando infraestructura tecnológica para atender diferentes necesidades productivas.

En el sector forestal, el CITEforestal Pucallpa reúne capacidades que van desde laboratorios de tecnología de la madera y sistemas de teledetección y SIG hasta plantas piloto de secado artificial y maquinaria especializada, como afiladoras automáticas CNC y perfiladoras, orientadas a mejorar los procesos de transformación de la madera.

En la cadena textil, el CITEtextil Camélidos Arequipa cuenta con una máquina de tejido Shima Seiki con programación APEX 4.0, que permite confeccionar prendas tridimensionales sin costuras y aprovechar de manera más eficiente las fibras finas de alpaca.

A estas capacidades se suma InnovaCITE, la primera plataforma digital del ITP que reúne tecnologías desarrolladas por la red CITE y las pone a disposición del sector empresarial. Su catálogo incluye herramientas, dispositivos, aplicativos y soluciones industriales, que pueden ser identificados por región.

Estos resultados muestran una red que acompaña a las empresas en necesidades concretas: comprobar la calidad de un producto, mejorar un proceso, desarrollar un prototipo, transformar una materia prima, capacitar al personal o encontrar una solución tecnológica.