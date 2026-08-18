Más de 8 390 unidades productivas vinculadas a las cadenas agroindustria, forestal-madera, pesca-acuicultura, textil camélidos y cuero-calzado, han logrado llevar una producción innovadora a diversos mercados nacionales e internacionales. (Foto: ITP)
Más de 8 390 unidades productivas vinculadas a las cadenas agroindustria, forestal-madera, pesca-acuicultura, textil camélidos y cuero-calzado, han logrado llevar una producción innovadora a diversos mercados nacionales e internacionales. (Foto: ITP)
Por Redacción EC

En el contexto de sus 47 años de creación, el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), entidad adscrita al Ministerio de la Producción (Produce), continúa con su labor de llevar innovación y tecnología a cada región, lo cual se refleja en sus cifras, ya que -al cierre del primer semestre del 2026- ha brindado más de 47 110 servicios especializados.

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