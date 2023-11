Julio Velarde se dirigió a potenciales inversionistas extranjeros con un mensaje alentador. Aseguró que el gobierno de Dina Boluarte opta por la estabilidad, que la fuga de capital ha cesado y comunica que Perú sería el país con más crecimiento en la región en 2024.

En una gira de inversión al Reino Unido el pasado jueves, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, fue claro al momento de apaciguar las inquietudes frente a la inestabilidad peruana: “con el gobierno actual, hay un clima mucho más estable y se espera ver la recuperación de la inversión en los siguientes meses o en el siguiente año”, dijo.

En palabras de Velarde, la economía ha sufrido de manera importante en los últimos años debido a tres factores.

El primero es la productividad: “La actividad del 2023 se vio afectada por las marchas a inicios de año y bajó medio punto el PBI. Estas ya han desaparecido, pero impactaron a muchas ciudades del sur del país. Hoy tenemos un nuevo gobierno, y los vestigios del anterior han perdido fuerza completamente. A la última manifestación acudieron unas 40 -50 personas y no tuvo ningún impacto en absoluto en el PBI”, señaló.

El segundo es El Fenómeno de El Niño, que podría afectar la inflación y el crecimiento nuevamente el 2024. Y el tercero es también político y relacionado al primero y se centra en la figura del expresidente Pedro Castillo, “tal vez la persona más radical que hayamos elegido”, cuyas medidas dieron pie a un éxodo masivo de dinero: US$20 mil millones se fueron del país el 2021 según cifras del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.

“Creemos que la caída en la inversión privada ha sido afectada por el gobierno anterior. En el 2021 tuvimos la mayor fuga de capital de la historia moderna de Perú. Las personas tenían miedo de lo que sus ahorros se vean afectados por lo que fue un gobierno radical. En un contexto en que incluso se está sacando dinero de compañías y de los bancos fuera del país, es muy difícil esperar nueva inversión”, expuso el banquero.

Desde Londres, Julio Velarde hizo un llamado a los inversionistas extranjeros a venir al Perú porque "ya no hay fuga de capital". / Lucy Williams

Sin embargo, añadió que esta situación se ha superado. “En estos momentos ya no hay fuga de capital. El problema es que cuando pasa algo así, toma un tiempo en que regrese el dinero y la confianza. La tendencia de los grupos más fuertes peruanos era tener casi toda su inversión en Perú. Ahora lo consideran muy arriesgado y se están diversificando en otros países. Pero no fueren solo los grandes jugadores los que afectaron la fuga de capital. He visto que la clase media también viajaba con dinero a Miami a ponerla en bancos allá, y a la gente más pobre, cambiar su dinero a dólares y ponerlo bajo el colchón. Era algo generalizado. Todos se preocupan por sus ahorros. Nadie quiere perder esa grande o pequeña suma que pueda tener”.

El reverso de esta situación parece evidenciarse en las cifras de crecimiento que citó, emitidas por la consultora LatAm Latin Consensus, en donde Perú aparece en primer lugar, agregando que las propias del Banco Central de Reserva serán publicadas en 6 semanas.

“El consenso nos sitúa en un crecimiento del 0,6% para este año (yo creo que incluso será un poco más bajo), pero para el próximo año esperamos un crecimiento de 3 puntos que nos lleve al 2,5%, que igual es un crecimiento bajo comparado a lo que hemos tenido en años anteriores. Es cercano a nuestro PBI potencial a corto plazo, pero claro que si se hacen reformas este potencial se incrementa. Perú será el país que más crezca en la región, junto con México”, dijo Velarde.

Indicó también que el gasto fiscal peruano se mantiene bastante bajo comparado al resto de la región.

Nuestra tasa de política monetaria es la más baja (7,25% frente a un promedio que supera las dos cifras) al igual que las expectativas de inflación de 12 meses e interés real ex ante. Nuestros bonos soberanos han incrementado entre junio y setiembre de este año (si bien se mantienen bajos) pero “se mantienen estables aún a pesar de la situación política”, agregó.

La inflación general está bajando. De un pico de 8,81% en junio de 2022 a 4,3% en octubre 2023.

"La inflación general está bajando. De un pico de 8,81% en junio de 2022 a 4,3% en octubre 2023", indicó Julio Velarde en Londres. / Lucy Williams

Sobre la independencia del Banco Central de Reserva, un elemento clave en la consideración crediticia en un contexto regional donde los gobiernos ejercen presión sobre las políticas monetarias, dijo: “El Banco Central del Perú es muy independiente. Me sorprendo cuando otros países me preguntan, ¿cuántas veces te reúnes con un ministro? Y les digo: Jamás. ¿Por qué me tendría que reunir con un ministro de finanzas? Claro que a un nivel más bajo se coordina todo el tiempo. Hay que saber cuánta deuda van a emitir, cuánto se espera recibir en impuestos… pero no me van a preguntar qué pienso de que suban los impuestos. Yo no le voy a preguntar qué opinan de que suba la tasa de interés. Entonces, no hace sentido (reunirnos)”.

Añade que la independencia política del BCR se respetó, incluso, en el gobierno de Pedro Castillo.

Minería

Ante un grupo de invitados al Investment Roadshow, organizado por Promperú en el auditorio del banco de inversión JP Morgan, en Londres, Velarde explicó que se están tomando medidas desde el gobierno para atraer la inversión y que eso se evidencia en el caso de Río Tinto, que luego de años ha retomado interés en invertir.

“Hablé con ellos hace 20 años. Tenían interés, luego el interés se perdió, ahora han empezado otra vez”, refirió.

“El último gran proyecto minero, Quellaveco, terminó su construcción en la segunda mitad del año pasado y hay muchos intereses en nuevas minas. Proyectos que, no digamos que estaban olvidados, pero no muy activos, se están retomando, sospecho que por el interés por el cobre que va a seguir subiendo en los siguientes años. En Perú no solo hay cobre, sino que está prácticamente en la superficie, lo que baja los costos enormemente”, indicó.

Expuso que durante el 2021 se detuvo una posible inversión minera de US$2 mil millones. “Durante el gobierno anterior había mucha amenaza. Las carreteras habían sido tomadas y no se podía sacar el producto de las minas. No haces una inversión de 2 mil millones, o de 4, o de 6 [mil millones], si no vas a poder sacar el producto. El gobierno anterior no estaba dispuesto a enfrentar a los manifestantes. Pero estos bloqueos han desaparecido”.

“Creo que en los próximos años regresaremos a los niveles de confianza de inversión de antes. Creo que para lograr los niveles de crecimiento de 6% o 7% de los que hemos gozado, se requiere consensuar decisiones que nos lleven a ese crecimiento, y la inversión se dará cuando se perciba que se ha llegado a esos consensos y a esa voluntad de crecimiento. Entonces, todo sale adelante. Esa inercia se ha perdido, pero se puede recuperar. Somos aun un país de clase media pero clase media pobre, que aún tiene mucho crecimiento potencial”, agregó.