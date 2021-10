Conforme a los criterios de Saber más

Petroperú tiene nuevo gerente general. Se trata del economista Hugo Chávez Arévalo, quien es director de la petrolera estatal desde el pasado 16 de agosto.

Su designación se definió en la sesión del Directorio celebrada hoy, y se enmarca en el proceso de reorganización de Petroperú, iniciado por el Gobierno en agosto pasado.

Al respecto, El Comercio se comunicó con Chávez Arévalo, quien brindó algunos detalles sobre sus planes para la petrolera estatal.

En esencia, el flamante funcionario explicó que la meta de la nueva gerencia, remozada dos semanas atrás, será poner en marcha la nueva Refinería de Talara, paralizada desde hace año y medio.

Y, junto con ello, “recuperar la participación de mercado de Petroperú en el mercado de combustibles”, que ha bajado de 51% a 35% en los últimos cinco años.

“Tenemos que recuperar el mercado de combustibles, porque en este momento representamos apenas un tercio. Ya no somos reguladores del mercado. Si no tenemos más del 50% no podemos manejar los precios”, señaló.

Añadió que también irán informando sobre las acciones a tomar contra los exfuncionarios de Petroperú señalados por la Contraloría como responsables del sobre-costo de más de S/1.115 millones en la construcción de la nueva refinería de Talara.

“Hay fallas administrativas y quizás penales en los contratos formados para las unidades auxiliares. Esa fue la razón por la que tuvimos que separar a los 17 gerentes. Eso va a ser explicado”, dijo.

SOBRE HUGO CHÁVEZ ARÉVALO

Hugo Angel Chávez Arévalo tiene una relación de larga data con Petroperú. Según su hoja de vida, participó, como asesor parlamentario, en la redacción de la Ley 28840, Ley de modernización y Fortalecimiento de Petroperú.

Ha sido también gerente adjunto de Petroperú y miembro del Comité de Transferencia de Petroperú. Antes de ser nombrado director de la petrolera estatal se desempeñó como director regional de energía y minas en el gobierno de Ancash.

Su designación forma parte de la reorganización de la petrolera estatal, la cual tiene por objetivo ampliar su participación a toda la cadena del gas y el petróleo.

