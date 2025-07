“Para crecer debemos seguir aprendiendo todos los días”

¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

A las 5:30 a.m. Tomo un té negro, despido a mi hija menor que se va al colegio, reviso la agenda (una vez más, como la noche anterior) y salgo rumbo al trabajo con las prioridades claras.

¿De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

Good to Great de Jim Collins, para desarrollarme; y Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, para viajar al pasado.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi celular y mi parrilla para hacer asados.

¿Cine o teatro?

Cine, es una tradición familiar ir juntos.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix.

Norberto Ledea, CEO de Holcim / HUGO PEREZ

¿El auto de sus sueños?

Volver al Ford Escort en el que aprendí a manejar.

¿Destino favorito en vacaciones?

Destinos con playa en general, y Brasil en particular.

¿Qué deporte practica?

Ahora es complicado (acabamos de mudarnos a Perú), pero el karate fue parte esencial de mi vida durante muchos años.

¿Cóctel o trago favorito?

Caipivodka. Es un gusto adquirido tras muchos años en Brasil.

¿Cuál es su restaurante favorito?

El Rey del Vino, en Buenos Aires.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Mientras sea cerca de la familia, siempre me funciona. ¡Con ellas, todo es mejor!

Descríbase en 3 palabras

Resiliente, tenaz, disciplinado.

¿Tiene algún talento oculto?

Me encanta cocinar, y va mucho más allá de los asados. Hacer pasta italiana desde cero y preparar pizzas caseras es casi una tradición familiar. Desde la masa hasta el horno, disfruto cada parte del proceso.

Norberto Ledea, CEO de Holcim / HUGO PEREZ

Una frase que lo defina

“First who, then what.” Una frase que me acompaña y me recuerda que todo empieza por elegir a las personas adecuadas.

¿Qué empresa es una inspiración para usted?

Holcim. ¡Por eso la elijo desde hace 27 años!

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Si bien no es estrictamente del rubro, me encantaría cenar (¡nuevamente!) con Fred Kofman, por su capacidad de construir conciencia sobre cómo liderar con valores.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Un jefe catalán me dijo hace años: “No existe el café para todos.” No siempre vas a poder satisfacer o tener para ofrecer lo que todos quieren.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Ninguna. Para crecer, un proceso que nunca termina, debemos seguir aprendiendo todos los días, tanto de los aciertos como de los errores.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Qué sueñas ser en 5 años?

¿Cuál es su mayor orgullo?

Sin dudarlo: ¡mi familia!

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La movilidad social ascendente: cómo lograr que más personas tengan oportunidades reales de crecer. Un tema clave, pero poco visible.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Su resiliencia y vocación de trabajo.

¿Y su principal defecto?

¡La manera de conducir! El tráfico ha sido, sin duda, una de las sorpresas poco felices.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Waze, WhatsApp y Spotify.