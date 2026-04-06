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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza un P&L para el Perú (Fuente: Andina)
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza un P&L para el Perú (Fuente: Andina)
Por María Rosa Villalobos

El nuevo Gobierno –Senado, Parlamento y Ejecutivo– debe ser consciente de su tremenda buena suerte. El país que recibirá en julio muestra indicadores bastante positivos. En el 2025 las exportaciones alcanzaron un récord histórico de poco más de US$90 mil millones; se proyecta llegar a los US$100 mil millones este año. El crecimiento económico llegó al 3,4% el año pasado, y la proyección para el 2026 es de 3,2% (BCR). Por si fuera poco, nuestra inflación es una de las más bajas y menos volátiles de la región.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.