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Resumen

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Patricia Martínez, head de Banca Privada en Scotiabank, analiza una historia que se repite. (ANGELA WEISS / AFP)
Patricia Martínez, head de Banca Privada en Scotiabank, analiza una historia que se repite. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Patricia Martínez

Pese al conflicto geopolítico entre Irán y EE.UU. e Israel, los mercados bursátiles –en particular el S&P 500– han mostrado una rápida capacidad de recuperación, alcanzando nuevos máximos históricos tras una caída inicial cercana al 8%. Este comportamiento no es una anomalía. El análisis histórico de crisis geopolíticas desde la Segunda Guerra Mundial muestra que, en promedio, los mercados registran correcciones moderadas (-7%) que se recuperan en menos de un mes y, posteriormente, presentan retornos positivos a 12 meses (+7,2%).

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.