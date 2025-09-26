Dina Boluarte cierra Perumin 37 con respaldo político a acuerdo Perú–Chile y plan para industrializar el cobre

La presidenta Dina Boluarte clausuró la 37 Convención Minera Perumin en Arequipa con un anuncio de alcance internacional, la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Energía y Minas del Perú y el Ministerio de Minería de Chile, que busca elevar la participación conjunta en la producción mundial de cobre del 40% actual al 51% en los próximos 15 años. El plan incluye impulsar una zona industrial para procesar minerales en el país y dejar de ser solo exportador de materias primas.

Boluarte reiteró el llamado al Congreso para aprobar, antes del 31 de diciembre, la nueva ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE), sustentada en 11 puntos que abarcan trazabilidad de minerales, cambios en concesiones, normas promocionales, incentivos a contratos de explotación e inclusión financiera.

La mandataria informó que en julio de 2025 el sector minero generó 262.786 empleos directos, un crecimiento de 9,8% frente al mismo mes del 2024. De ese total, 20.687 son puestos ocupados por mujeres, lo que equivale al 7,9% del empleo minero y las ubica entre las mejor remuneradas. Además, las transferencias a las regiones por canon, regalías y otros conceptos sumaron S/ 8.941 millones hasta julio, un incremento de 25,1% respecto al año anterior y el segundo mayor registro histórico.

Finalmente, destacó la aprobación de la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030 y la creación del Comando Conjunto Unificado en Pataz, como parte del esfuerzo del Ejecutivo por combatir el crimen organizado y garantizar que la minería formal se desarrolle en un entorno de orden y seguridad.