Líderes empresariales en Perumin 37 coinciden: falta de institucionalidad e informalidad frenan el crecimiento del Perú

En el marco de Perumin 37, líderes empresariales coincidieron en que el Perú enfrenta problemas transversales que limitan su desarrollo. El panel, moderado por María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1 de El Comercio, reunió a Diego Cavero, CEO del BCP; Rosa María Flores-Araoz, CEO de Kallpa Generación; Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo; y Juan Stoessel, CEO de Hoteles Casa Andina.

Villalobos inició la conversación planteando que las problemáticas del país afectan a la mayoría de los sectores económicos. Ante ello, preguntó a los ejecutivos qué tan similares son los desafíos que enfrentan sus industrias frente a los de la minería.

Cavero, CEO del BCP, sostuvo que los problemas son muy similares y lamentables, pues responden a la falta de oportunidades. “El Perú tiene recursos naturales y ventajas competitivas, pero cada vez es más difícil sacar los procesos adelante. Estamos ante una pérdida paulatina de la institucionalidad, con inestabilidad jurídica y más burocracia, lo cual desalienta la inversión y genera problemas graves para el país”, remarcó.

Agregó que la corrupción y la ausencia de talento en la gestión pública, cada vez más degradada en los últimos años, también impactan en el crecimiento económico.

En esa misma línea, Flores-Araoz, CEO de Kallpa Generación, resaltó que si bien se pueden destacar fortalezas como la estabilidad macroeconómica y la independencia del Banco Central de Reserva (BCR), este último es el único ejemplo de institucionalidad sólida en el Estado. “Ojalá tuviéramos a ‘Julios’ Velarde en otras instituciones públicas, con la misma calidad profesional y humana. La falta de institucionalidad genera que cada quien haga lo que quiere, todos incumplen la ley”, señaló.

María Rosa Villalobos, editora de economía y Día1 de El Comercio, Diego Cavero, CEO del Banco de Crédito del Perú; Rosa María Flores - Araoz, CEO de Kallpa Generación; Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo y Juan Stoessel, CEO de Hoteles Casa Andina | Foto: Hugo Pérez

La ejecutiva agregó que se requiere unidad para enfrentar de manera conjunta esta problemática.

Con un ángulo distinto, Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo, afirmó que pese a los problemas compartidos, la minería debe ocupar un papel protagónico en el desarrollo nacional. “La gran minería en el Perú hace un trabajo muy importante, debemos estar orgullosos de lo que tenemos”, comentó.

Desde el sector turismo, Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, advirtió que la gobernanza es un reto común para ambos sectores. “El caso de Machu Picchu lo refleja de forma clara: depende de tres ministerios, dos alcaldías y un gobierno regional. Y en los últimos tres años no ha habido una sola reunión conjunta. La gobernanza es terrible, nadie quiere tomar decisiones ni compartir responsabilidades”, enfatizó.

Stoessel también señaló que la falta de infraestructura es otra limitante. “El turismo depende de la conectividad. Sin ella nunca seremos la potencia turística que queremos ser. Tenemos un atraso inmenso”, recalcó.

La lucha contra la informalidad

La informalidad fue otro de los grandes temas abordados en el panel. Para Stoessel, afecta directamente la imagen del país. “Un ejemplo claro es la seguridad: muchos turistas contratan tours por Internet que resultan ser falsos o de operadores informales”, explicó.

Nadal planteó una reflexión distinta: “El concepto de informalidad debemos revisarlo. Hay que pensar en una nueva formalidad, gradual, con acceso a planillas, aunque no necesariamente con los estándares de grandes compañías como Casa Andina o Credicorp”.

Flores-Araoz coincidió en que los pequeños negocios enfrentan obstáculos para formalizarse y que se necesita un plan gradual para la formalización. Sin embargo, advirtió que “el informal, por más empatía que genere, actúa fuera de la ley. Muchos empezaron como informales y se formalizaron, así que es posible. El problema es la tolerancia excesiva. Para mí no hay informalidad e ilegalidad: hay informales y hay criminales”.

Desde la banca, Cavero sostuvo que la informalidad tiene distintos impactos. “Muchos de nuestros clientes pymes son en parte informales, no porque quieran, sino porque les resulta costoso, complicado y no ven beneficios en formalizarse. El sistema es asfixiante en costos y regulaciones”, señaló.

Los líderes coincidieron en que la informalidad afecta la productividad del país. Si bien el sector privado no puede resolver este desafío solo, sí puede contribuir con innovación. “Iniciativas como Yape han permitido la inclusión financiera de millones de peruanos, entre ellos pequeños comercios. Otro ejemplo es el programa Compromiso Mype de la organización EsHoy , que busca capacitar y volver más competitivas a las pequeñas empresas", detalló Cavero.